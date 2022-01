A Dijon, le personnel des laboratoires de dépistage est sous tension

Avec la flambée des cas de Covid-19, de plus en plus de personnes vont se faire tester dans les laboratoires dijonnais. Les professionnels ont du mal à suivre le rythme, d'autant que la fatigue se fait sentir.

Cent vingt à cent cinquante tests par matinée, c'est le rythme d'Aniss Boisson en ce moment. Il est étudiant en kinésithérapie, et depuis septembre, il travaille dans les laboratoires Biogroup qui réalisent des tests PCR et antigéniques. Au laboratoire Clémenceau, à Dijon, il remarque une augmentation du nombre de patients par jour: "Quand je suis arrivé il n'y avait pas beaucoup de monde, en octobre il y a eu des jours où je n'ai fait que deux tests. Petit à petit, le nombre a augmenté. A partir de décembre, il y avait 200 voire 300 patients par jour."

Après les fêtes de fin d'année, ce chiffre ne fait qu'augmenter d'après le Docteur Marianne Goyet, qui gère le laboratoire Cerballiance de Valmy, à Dijon. "On a une _explosion de la demande_. On en avait déjà beaucoup pendant les fêtes, et depuis le mois de janvier, elle a encore augmenté." Au total, sur les six laboratoires de ce groupe basé en Côte-d'Or, 1 200 tests sont réalisés par jour.

Dr Marianne Goyet explique que la demande de textes PCR augmente Copier

Face à cette forte affluence, le personnel des laboratoires tient le coup, même si le rythme s'accélère: _"_On arrive à des rythmes compliqués lorsqu'on est tout seul, on se croirait un peu à l'usine. C'est à peu près deux minutes par patient montre en main, parfois une seule, on perd du relationnel avec les patients." explique Aniss.

Chez les techniciens de laboratoire qui font les analyses, la cadence augmente également. Au laboratoire Cerballiance, des équipes travaillent de nuit pour pouvoir fournir les résultats en temps et en heure. Malgré tout, le moral reste au beau fixe d'après Marianne Goyet. Elle remarque cependant une fatigue parmi le personnel : "C'est une course de fond avec des pics, et c'est vrai que là on est en plein pic. On a quand même deux années d'effort dans les jambes, et là on commence à accuser une certaine fatigue."

Selon Santé publique France, 10 158 tests sont réalisés par jour en Bourgogne-Franche-Comté.