On re-marche sur la lune à 3 h 56 mn et 20 sec à Dijon

Dijon, France

La société astronomique de Bourgogne propose une nuit spéciale "On a marché sur la lune" au Parc de la Combe à la Serpent à Dijon. Projection en plein air de films dès 21h00 pour revivre l'atmosphère des vols en direction de la lune. Au cœur de la nuit de samedi à dimanche, la société astronomique de Bourgogne diffusera avec un différé de 50 ans des images du premier pas des astronautes sur la lune.

Revivre l'émotion d'un événement fabuleux

Vincent Boudon, le président de la société astronomique de Bourgogne attend des centaines de passionnés pour revivre l'émotion de cette nuit de 1969 : "c'est le cinquantenaire d'un événement fabuleux. Le premier pas de Neil Armstrong à 3 h 56 mn et 20 sec , ça reste un événement majeur. Ca sera émouvant d'être là, comme en direct. A l'époque, les gens s'étaient déjà regroupés là où il y avait la télé et la radio pour vivre cette événement majeur de l’histoire de l'humanité".

Vincent Boudon reste passionné par la lune : "c'est le premier objet céleste qu'on montre aux amateurs". Il souligne que "c'est la première fois - et pour l'instant la seule - qu'on a mis le pied sur un autre astre que la terre. Depuis on tourne autour de la terre. A l'époque c'était une vraie aventure. 50 ans plus tard ça me fait encore rêver".

Dès 21h : début de la soirée avec différents ateliers

"Votre Saturn V au décollage !" Customisez et lancez une fusée à eau !

"J'ai marché sur la Lune" : dans une tente au décor lunaire, revêtez une combinaison spatiale. On vous prend en photo

"Qafé Lune" : séance de Questions - Réponses : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la conquête de la Lune.

Lecture de textes sur la Lune par l'association "Les Mousquetextes"

22h30 : Apollo XIII (1995)

Projection à la nuit tombée. L'histoire spectaculaire d'une mission qui a failli mal tourner. De Ron Howard. Avec Tom Hanks.

23h36 : lever de Lune

Observations.

Atelier "Prenez la Lune en photo avec votre smartphone"

Réalité virtuelle et augmentée : "Vous êtes sur la Lune"

0h55 : Interlude

Miniconférence : La Lune. Lune et SF

Projection de la Lune en direct sur grand écran et visite en live de ses cratères et formations.

Projection du court métrage "Le Voyage dans la Lune" de Georges Méliès (1902)

1h40 : les Figures de l'Ombre (2016)

Des hommes sur la Lune ? Mais grâce aux femmes. Ce film raconte l'histoire vraie et touchante des femmes noires américaines recrutées par la NASA en pleine ségrégation raciale pour assurer les calculs qui permettront à l'Homme d'aller sur la Lune.

3h56 min 20s : Un petit pas pour l'Homme