A Dole, 400 feuilles de soins pour guérir l'hôpital public

Dole, France

Non aux suppressions de postes et de lits ! Des sous pour les soins ! C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes hier lors des différentes mobilisations pour l'hôpital public en Franche Comté.

Le but est de maintenir la pression pour obtenir des mesures en urgence de la part du gouvernement, alors que la loi santé a été adoptée par le Sénat dans la nuit du 11 au 12 juin. Plusieurs mobilisations ont eu lieu ce samedi dans la région, à Luxeuil en Haute Saône mais aussi et surtout dans le Jura, à Saint-Claude, Lons-le-Saunier, Champagnole et Dole.

Des feuilles de soins pour dire ce qu'il faut changer

C'est au centre ville de Dole que le Comité de défense des hôpitaux publics de Dole faisait signer aux passants ce samedi matin des feuilles de soin pour l'hôpital où chacun pouvait écrire ses doléances. "Il est important que tous, patients ou futurs patients mais aussi les personnels, puissent dire ce qui ne va pas, avec leurs morts et ce qu'il faut changer", explique ainsi Laurence Bernier, vice-présidente du Comité.

Axel Frick, président du Collectif de défense des hôpitaux publics de Dole et la fameuse feuille de soins. © Radio France - Dimitri Imbert

Ordonnance personnelle et humoristique à Agnès Buzyn et Emmanuel Macron

L'occasion aussi de délivrer une ordonnance personnelle (et humoristique) à la ministre de la santé Agnès Buzyn et à Emmanuel Macron. Entre autres prescriptions, on peut ainsi y lire, pour soigner les "symptômes gravement nuisibles à la santé de la population" :

1- Surdité chronique : prendre 3 fois par jour un sérum anti-bouchon et décider d'urgence un moratoire sur les fermetures de lits et les suppressions de postes.

2-Trouble de la vision : appliquer dans chaque oeil un collyre anti-libéral.

3-Coeur desséché : injection d'une grande dose d'humanité dans l'administration de la santé publique.

Le Collectif a déjà prévu d'autres actions dans les prochaines semaines. © Radio France - Dimitri Imbert

A l'issue de cette journée, le Comité de défense des hôpitaux publics a recueilli près de 400 feuilles de soins. Une nouvelle mobilisation est d'ores et déjà prévue à l'occasion de la Fête des associations les 6 et 7 juillet.