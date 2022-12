À Échirolles, l'équipe de SOS Médecins fait face à un fort afflux de patients

Il est 16h au centre SOS médecins d’Échirolles. Des patients arrivent toutes les dix ou quinze minutes, souvent pour dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver un créneau de consultation. Et pour ceux qui y sont parvenus, comme Céline, il a fallu s’y prendre au milieu de la nuit : "J'ai pris rendez-vous par téléphone à 3h du matin. Si je prends rendez-vous plus tard, je ne parviens pas à pouvoir consulter le jour même."

Les patients sont accueillis par Rabieh, responsable administrative, qui doit souvent leur expliquer pourquoi il est très compliqué de trouver un créneau en ce moment. "Quand il y a trop d'appels, qu'on dépasse quinze ou vingt lignes en attente, ça se met en saturation. Et puis automatiquement ça raccroche au nez du patient, qui ne comprend pas pourquoi." explique-t-elle. Et si, jusqu'à il y a peu de temps il était encore possible de venir sur place en fin de journée pour décrocher l'un des rares créneaux encore disponibles le lendemain, c'est désormais terminé.

"Le problème, ce ne sont pas les épidémies"

Le docteur Romain Varnier, également président de SOS Médecins Grenoble, doit composer avec une baisse temporaire de 25% de ses effectifs : "Pour l'instant, on tient parce qu'on croit à peu près à notre organisation et à l'offre de soins que nous proposons. Par contre, on est quand même très inquiets."

"Dans notre secteur, tout le monde parle d'effondrement du système de santé : mais ce sont des mots qu'on n'entend pas de la part de nos politiques ou de nos institutions" ajoute le médecin. "Aujourd'hui on a un ministre de la santé qui dit que le système est confronté à trois épidémies. Mais ce n'est pas le problème, si un système de santé n'arrive pas affronter trois épidémies hivernales, c'est que de toute façon, il est désorganisé."