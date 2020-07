Covid-19 : à Epinal, le port du masque obligatoire sur les marchés extérieurs et les rassemblements importants

Désormais à Epinal, le port du masque est obligatoire sur les marchés extérieurs et les grands rassemblements de public

A partir de ce vendredi 24 juillet et jusqu'à nouvel ordre, le port d’un masque est obligatoire à Epinal "pour toute personne de plus de 11 ans sur tous les marchés et lors des rassemblements publics de forte affluence organisés sur l’espace public", communique la mairie

Le port du masque déjà obligatoire au marché couvert du centre-ville, s’impose aussi désormais sur les marchés de plein air "les mercredis et samedis matin place Georgin, les vendredis des semaines impaires au port, les jeudis en juillet et août derrière la basilique St-Maurice, et le dimanche matin place d’Avrinsart."

"Les spectacles du festival Epinal bouge l’été organisés cet été les mercredis après-midi au Parc du Château et les vendredis soirs place des Vosges sont aussi concernés. Il en est de même pour tous les événements extérieurs où la distanciation physique est difficile à maintenir."

La mairie explique avoir pris cette décision dans le but d'éviter la propagation de nouveaux cas de Covid-19 et de maintenir l’organisation des évènements "bénéfiques à la vie de la cité et à son activité économique et sociale".

Hausse des victimes de Covid-19 en une semaine, selon Santé Publique France

La région Grand Est fait son retour dans la couleur "rouge" sur la carte du Covid-19 pour un indicateur : celui du taux de reproduction effectif, qui mesure combien de personnes sont contaminées par un malade. Santé Publique France a annoncé jeudi soir que le R0 du Grand atteignait 1,72, ce qui place la région "en rouge".

Avec le taux d'incidence, on mesure le nombre de nouveaux cas, pour 100.000 habitants, sur sept jours. Les Vosges avec un taux d'incidence de 20 et le Haut-Rhin avec un taux de 13,3 font partie des sept départements métropolitains dépassant les 10 pour 100 000. Les Vosges sont depuis le 21 juillet considérées "à risque modéré" avec la Gironde et le Finistère.