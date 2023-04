À Ercheu, six ans après, la commune recherche toujours son médecin

Six ans après, Ercheu est toujours privée de médecin. Dans cette commune, située entre Nesle et Roye, le praticien est parti à la retraite en 2017. Depuis, la création d'un cabinet médical n'a rien changé : la commune cherche encore son médecin généraliste, désespérément , comme France Bleu Picardie le relatait déjà en 2019.

"Les gens sont obligés d'aller loin pour avoir un médecin : certains vont jusque Saint-Quentin ou Amiens", raconte le maire d'Ercheu, François Lamaire. "Cela fait peur et il y a des gens qui se passent de soins parce qu'ils sont désabusés, il ne trouvent personne et ne se soignent pas tout simplement. On ne comprend pas trop, parce que dans un village comme Ercheu, on est presque 800 habitants, plus les agglomérations qu'il y a autour, le médecin travaillerait très très bien."

Le maire se dit favorable à contraindre la liberté d'installation des praticiens. "Je pense qu'on devrait faire comme les gens qui passent des concours de gendarmerie, SNCF ou autres. Quand ils ont fini leurs études de médecine, il faudrait leur dire "vous allez cinq ans en campagne et puis voilà quoi. Je suis quasiment certain que si certains venaient en campagne ils ne repartiraient plus. Au bout de cinq ans, je suis certain qu'ils rempileraient, ils ne voudraient plus repartir."

Près de deux ans d'espérance de vie de moins entre ville et campagne

Selon une étude de l'Association des maires ruraux, dévoilée en exclusivité par France Bleu , il existe une surmortalité dans les zones rurales de 14.216 décès chaque année, par rapport à ce que l'on pourrait attendre si l'espérance de vie était identique à celle des villes.

Sur les 30 dernières années, l'étude constate une aggravation des écarts d'espérance de vie entre départements ruraux et départements urbains, pour atteindre près de deux ans d'espérance de vie en moins pour les hommes et un an pour les femmes