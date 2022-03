"On a été trop vite" : l'infectiologue niçoise Véronique Mondain regrette la levée des mesures Covid

Dépistage et vaccination Covid à l'hôpital (photo d'illustration)

L'infectiologue niçoise Véronique Mondain regrette une levée des mesures trop rapide dans la lutte contre la Covid-19. Elle revient sur ce qu'elle pense être le début d'une sixième vague : 1.144 cas pour 100.000 habitants de taux d'incidence pour les Alpes-Maritimes. Un chiffre en augmentation de 25% en une semaine seulement.

L'infectiologue dénonce un empressement. Et surtout un politique "générale" dans la lutte contre la Covid. Elle préfèrerait que l'on adapte les mesures aux populations à risque. "Quand on est une population à risque, on doit mettre le masque."

L'élection présidentielle en ligne de mire

Il va falloir mettre le masque dans les isoloirs suggère l'infectiologue niçoise. Aujourd'hui cette règle n'est pas imposée depuis la mi-mars et la fin du masque en intérieur. Mais cela coule de sens pour la médecin.