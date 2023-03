À Feurs, les habitants et les soignants veulent sauver leur hôpital

Entre 800 et un millier de personnes se sont rassemblées pour protester contre la fermeture des urgences et du smur.

Des pancartes, des blouses blanches et beaucoup de colère. L'application de la loi Rist le 3 avril prochain va plafonner les salaires pour les médecins intérimaires. Pour protester, ces médecins quittent les services, qui doivent donc fermer. À Feurs, 5 intérimaires sont concernés et le directeur a annoncé la fermeture le 3 avril des urgences et du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (Smur). Pour protester contre ces fermetures et défendre leur hôpital, plusieurs centaines d'habitants et de soignants se sont rassemblés samedi 25 mars, devant l'établissement.

ⓘ Publicité

Nadine est venue avec sa pancarte "Touche pas à mes urgences". Elle habite une commune voisine : "Quand il y a un enfant qui se blesse ou une allergie, il faut aller rapidement se faire soigner. Il n'y a pas de raison que, parce qu'on est à la campagne, on ne soit pas aussi bien soigné que quelqu'un qui est en ville ou à Paris par exemple", s'insurge la mère de famille*.* À 72 ans, François, lui, est mathématique et rationnel "Avant, il y avaient deux lignes des urgences à Feurs et deux lignes à Montbrison. Maintenant il y en aura zéro à Feurs et trois à Montbrison. On en perd une ! Et puis à Montbrison il n'y a même pas les locaux pour les recevoir. Ce n'est pas normal", s'inquiète le retraité.

"C'est une décision complètement déconnectée et unilatérale pour faire des économies à court terme"

15 000 personnes passent chaque année aux urgences de Feurs. Elles devront donc bientôt aller sur Montbrison, Roanne ou Saint-Etienne. Les soignants sont encore sous le choc. Lise, Sophie et Mylène sont dépitées : "C'est carrément de la survie. On encaisse. On ne sait pas trop où on en est. On essaye d'avancer. Tout le service a beaucoup pleuré depuis l'annonce parce qu'on sait tout ce qu'on perd. On sait tout ce qu'on avait, et qu'on va perdre", confient ensemble les soignantes.

Le Comité de Défense et de Soutien du Centre Hospitalier du Forez dénonce la recherche à tout prix d'économies à court terme. Son président, le docteur Nicolas : "C'est une décision complètement déconnectée. Il n'y a aucune vision globale de l'offre de soins qui assure la sécurité sanitaire d'un territoire. Cette décision est unilatérale, sans concertation, au delà même de la loi Rist qui est un faux prétexte", lance le docteur.

La loi ne va s'appliquer que dans les établissements publics et pas privés. Les professionnels craignent donc aussi une fuite des soignants vers les cliniques.

Une dizaine d'élus présents

Une dizaine d'élus se trouvaient à la manifestation. Le député Jean-Pierre Taite, a été hué par la foule et n'a pas souhaité prendre la parole. En revanche le sénateur de la Loire, Jean-Claude Tissot s'est exprimé : "C'est des heures de voitures en plus, c'est en fait un risque de mourir plus rapidement en fonction de là où on habite, donc c'est juste inadmissible. Je n'accepte pas qu'on soit moins bien soigné en fonction de notre statut social et économique*. C'est impensable. Aujourd'hui, il faut absolument encourager des médecins urgentistes à revenir sur le site de Feurs.*" Le sénateur a prévu d'échanger de manière informelle mercredi avec le ministre de la Santé, à qui il a d'ailleurs adressé une lettre récemment.

Écoutez les témoignages d'habitants de Feurs et des environs