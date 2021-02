Hugo et Lucas, atteints d'une maladie génétique rare, risquent d'être privés de leur traitement, à cause d'une pénurie de stocks de sang. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les dons ont chuté. La perfusion dont ils ont besoin chaque semaine est de plus en plus difficile à trouver.

A Flines-lez-Raches, le traitement d'Hugo et Lucas risque d'être interrompu à cause d'une pénurie de plasma

C'est l'une des nombreuses conséquences de l'épidémie de coronavirus: les dons du sang ont chuté et alors que les stocks sont au plus bas, certains patients ayant besoin de perfusions régulières vivent dans l'incertitude quant à la poursuite de leur traitement. C'est le cas d'Hugo et Lucas, à Flines-lez-Raches, près de Douai.

Ces deux jumeaux âgés de 6 ans souffrent d'une maladie génétique rare. La maladie de Bruton est un déficit immunitaire primaire: leur corps ne produit pas d'immunité et ne mémorise aucun anticorps. Toutes les semaines ils ont donc besoin d'une perfusion d'immunoglobuline, présente dans le plasma, pour avoir un taux d'immunité identique à celui des enfants de leur âge. Le seul traitement possible vient donc des dons de plasma et des dons du sang, mais, depuis la fin du mois de janvier, il est de plus en plus difficile à trouver. "D'une semaine à l'autre, nous ne sommes pas sûr d'avoir la perfusion", s'inquiète leur maman, Laetitia Bleuse. "Or, sans ce traitement, ils ne peuvent pas mener une vie normale."

Une pénurie mondiale

Asdia Perfusion , le prestataire qui fournit ces soins à domicile, est confronté à une pénurie de stocks. "Chaque semaine, nous frappons à la porte des pharmacies hospitalières de la région, afin de trouver une solution pour nous patients". explique Laetitia Bauduin, la responsable de l'agence à Lille. "Certaines sont, elles aussi, à court d'immunoglobuline. Et elles sont de plus en plus nombreuses dans ce cas. D'autres préfèrent garder le peu de stock qu'il leur reste pour leurs propres patients, ce qui est compréhensible."

Selon l'agence, cette pénurie est mondiale et les patients souffrent aujourd'hui de la chute des dons au moment de l'apparition de l'épidémie de coronavirus. Il faut en moyenne six mois entre un don et l'administration de l'immunoglobine en tant que traitement. Le médecin hématologue qui suit les deux enfants à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille confirme que la situation devient très tendue et se généralise à toute la région.

Une chute des stocks qui arrive au plus mauvais moment

Mais alors qu'Hugo et Lucas ont besoin d'une perfusion hebdomadaire, cette chute des stocks arrive au plus mauvais moment. "Nous sommes en pleine période hivernale, avec son lot de virus. Sans compter le Covid et l'arrivée des ses variants..." souligne la maman des deux enfants. Aujourd'hui, Hugo et Lucas sont en pleine forme et vont à l'école comme tous les autres enfants de leur âge, mais ils ne peuvent pas se permettre de sauter une seule semaine de traitement.

Mes enfants vont-ils être déscolarisés? Placés en bulle?

La famille redoute de devoir modifier son quotidien. "Chaque semaine, l'hôpital, le prestataire, me disent qu'ils ne peuvent rien me garantir pour la semaine suivante. Que se passera-t-il si nous n'avons pas le traitement? Hugo et Lucas vont-ils être placés en bulle? Nos deux autres enfants vont-ils eux aussi être déscolarisés afin de protéger leurs petits frères?", s'interroge Laetitia Bleuse.

L'association Iris recense près de 90 familles de malades dans la région. "Elles sont toutes dans la même situation", déplore Lisiane Hespiel, sa référente dans le Nord. "A l'heure où je vous parle, je ne sais pas si mon enfant sera perfusé la semaine prochaine. Que va-t-on faire de nos enfants?"

La famille d'Hugo et Lucas garde espoir et se mobilise, comme elle le fait régulièrement, en faveur des dons du sang. Elle a déjà sollicité la mairie et l'école de Flines-lez-Raches. "Cela nous redonne espoir", assure Laetitia. "Il y a une réelle mobilisation. Les gens nous envoient des photos d'eux en train de donner leur sang et nous disent : je l'ai fait pour Hugo et Lucas!"

Mais les patients ont besoin d'une immense mobilisation : pour traiter une personne pendant un mois, il faut environ 120 dons de plasma.