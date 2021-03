"On a foncé parce que c'est notre travail !" : le témoignage d'une infirmière ligérienne après un an de Covid

Samia Maazi, infirmière à l'hôpital de Rive-de-Gier et en libéral, est plongée depuis plus d'un an au cœur de la crise de la Covid-19.

Depuis plus d'un an, Samia Maazi, infirmière installée à Rive-de-Gier (Loire), vit au cœur de la crise sanitaire, la tête dans le guidon. A l'hôpital Marrel, à son cabinet médical ou chez les gens lors de ses visites, elle côtoie tous les jours des patients atteints de la Covid-19. Un virus toujours pas dominé, même si un an après, il y a moins de peur pour cette infirmière.

En mars 2020, on nous annonce que c'est un virus mortel donc oui on a peur mais mais on va quand même travailler avec la boule au ventre !

"En mars 2020, on nous annonce quand même que c'est un virus mortel donc oui on a peur mais on va quand même travailler avec la boule au ventre. Au départ, on n'avait pas de masques mais aujourd'hui, c'est pas le cas, on en a donc on fait très attention à ça et normalement tout va bien ! Je suis là donc ça va !"

Une crise qui a été forcément plus qu'éprouvante sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan psychologique dans son quotidien et dans les rapports avec ses patients.

Que les familles ne puissent pas voir leurs proches, leur père, leur mère, ça a été très dur pour eux et pour nous aussi en tant que soignant !

"Que les familles ne puissent pas voir leurs proches, leur père, leur mère, ça a été très dur pour eux et pour nous aussi en tant que soignant, ça c'est dur à vivre. Parce que de dire "non, vous ne pouvez pas venir", c'est pas facile !"

Un quotidien difficile qui va déborder jusqu'à son appartement. Un voisin va lui faire payer le fait d'être infirmière avec une lettre de menace la traitant de "danger pour tout le monde" et lui demandant de partir « au plus vite ». Un an après, sa plainte n'a rien donné mais Samia Maazi a pris du recul.

Si jamais il y a un voisin qui a problème dans l'immeuble, bien sûr, je suis infirmière donc je serai là !

"Au départ, j'avais des doutes un peu sur tout le monde, quand on ne sait pas qui c'est ! Aujourd'hui, on a les mêmes rapports qu'autrefois avec mes voisins, c'est-à-dire que c'est "bonjour ! au revoir", mais sans plus ! Mais si jamais il y a un voisin qui a problème dans l'immeuble, bien sûr, je suis infirmière donc je serai là !"

"Une mésaventure" comme elle le raconte aujourd'hui qui, cumulée à la grosse charge de travail quotidienne, fait que parfois cette ripagérienne a bien eu des baisses de moral au cours de cette année mais elle n'a jamais pensé à abandonner.

Mis à part l'aspect financier, oui, on a été quand même assez valorisés, par le peuple !

"Héros ? Non ! Mais quand même un petit peu dans le sens où on n'a pas eu peur et qu'on a foncé parce que c'est notre travail et qu'on n'a pas le choix, il faut y aller. Sinon qui le ferait ? Même si j'ai eu de grosses fatigues, j'ai pas l'intention de changer de métier. Il faut aimer ce métier pour le faire. Mis à part l'aspect financier, oui, on a été quand même assez valorisés, par le peuple ! Economiquement parlant, il y a eu d'autres professions où il y a eu une telle souffrance économique et financière que je pense qu'il faut être humble malgré les conditions de travail difficiles qu'on a en tant que soignant. On ne va pas se plaindre, on va avancer et peut-être qu'un jour on nous revalorisera".

Car il y a bien eu le coup de pouce du Ségur de la Santé mais cette reconnaissance "par le peuple" dont elle parle, ce sont bien sûr ces applaudissements aux fenêtres pendant des semaines pour remercier et féliciter le personnel soignant. Un geste qui bien sûr lui a fait chaud au cœur, qui l'a bien sûr aidé à tenir face à cette crise sanitaire. Une crise dont elle a aujourd'hui un espoir.

Bien sûr qu'on est dans un tunnel mais on va sûrement arriver à en voir le bout un jour !

"C'est qu'un jour on en sorte avec la vaccination, avec un traitement plus adapté ! Bien sûr qu'on est dans un tunnel mais on va sûrement arriver à en voir le bout un jour. Il faut pas désespérer, moi en tout cas je désespère pas!"

Comme tous les jours, elle a remis aujourd'hui sa blouse, son masque FFP2 et ses gants pour repartir au front.