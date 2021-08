A Fréjus, le maire David Rachline ne veut pas que sa police municipale contrôle le pass sanitaire

Ce mardi 10 août, le maire de Fréjus David Rachline annonce que sa police municipale ne contrôlera pas le pass sanitaire. Le maire RN de Fréjus veut marquer son opposition au pass sanitaire dans une tribune publiée par Valeurs actuelles ce mardi 10 août.

La police municipale a d'autres priorités comme la sécurité publique pour le maire de Fréjus

Pour David Rachline il est hors de question que la police municipale contrôle les établissements de sa commune : "Je trouve cette mesure du pass sanitaire grotesque. Nous allons pénaliser les patrons de restaurants, de bars alors que la plupart des établissements ont des terrasses et que le virus ne se transmets pas à l'extérieur. Je ne veux pas que la police de Fréjus participe à ce mouvement de panique qui me paraît déraisonnable."

Si l'Etat veut à son tour fliquer les restaurateurs qu'il le fasse. C'est sa responsabilité. David Rachline - maire de Fréjus.

Si le maire RN de Fréjus David Rachline prend cette décision c'est parce qu'il estime que sa police municipale a d'autres priorités : "La police municipale de Fréjus dépend du maire et ses priorités sont claires c'est la sécurité des habitants et la sécurité publique. La saison bat son plein, les touristes sont présents et ils consomment. On voit qu'on empêche les acteurs économiques locaux de faire une belle saison avec des mesures qui me paraissent extravagantes. La police a clairement autre chose à faire." Le maire précise qu'il n'a rien contre la vaccination mais il ne veut pas que cela pénalise les acteurs économiques : "Il faut continuer à vacciner les personnes fragiles, je n'ai pas de problèmes avec la vaccination. Maintenant il n'est pas utile de pénaliser l'ensemble des habitants, des touristes, de nos acteurs économiques. Le taux d'incidence dans le Var est désormais stable donc on a aucune raison d'appliquer une mesure qui fait baisser le chiffre des restaurateurs de 30 à 40%, ce sont les chiffres d'hier et d'aujourd'hui de mes contacts. Ce n'est donc pas une mesure admissible en l'état."

Alors qu'Emmanuel Macron va tenir ce mercredi 11 août un conseil de défense sanitaire depuis le Fort de Brégançon dans le Var, le maire de Fréjus a un message pour le Président de la République : "Je préfèrerai qu'il se détende d'ailleurs dans ce beau département, qu'il respire un petit peu et qu'il se calme. Qu'il constate par lui-même sur nos belles terrasses du Var qu'on n'attrape pas le virus à l'extérieur, il peut peut-être faire l'expérience lui-même."