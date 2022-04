À Ganges, la maternité propose une salle nature pour un accouchement "comme à la maison"

À la maternité de Ganges (Hérault), les accouchements physiologiques sont privilégiés. Depuis 2019, l'établissement a inauguré une salle nature. Elle permet aux femmes d'accoucher comme si elles étaient chez elles mais avec l'équipe médicale autour. Un choix qui intéresse de plus en plus de couples.

"C'est un accouchement comme à la maison mais avec la sécurité médicale autour", explique Muriel Arnold Smith, sage-femme à la maternité de Ganges. Depuis 2019, l'établissement propose aux femmes un accouchement physiologique dans une salle nature. Un concept qui suscite de plus en plus d'intérêt.

Un moment à soi

Dans la chambre nature, il y a la plus belle vue de toute la maternité, une vue imprenable sur l'Hérault qui rend la pièce apaisante. "Quand on rentre, il y a la table d'accouchement qui est aménageable en fonction de l'envie de la femme, il y a aussi un monitoring sans fil pour que la mère puisse se déplacer où elle veut. Elle peut ainsi aller dans la baignoire, utiliser la liane, les ballons, le tapis de sol où même se retrouver dans le lit double", raconte la sage-femme en faisant visiter la salle. Pour que les femmes soient dans les meilleures conditions possibles, il y a aussi une enceinte pour mettre de la musique, un diffuseur de parfum, des bougies et même une télécommande permettant de changer la couleur de l'éclairage.

Cette sensation d'être presque chez soi, c'est ce qui a séduit Aude et Ulysse. _"Quand on a vu que la clinique proposait une salle nature on n'a pas hésité une seconde. C'est important pour moi d'_être dans un hôpital sans pour autant se sentir dans un établissement de santé pour accoucher. Au début du travail je m'étais dit que j'allais aller dans l'eau, que j'avais envie de tester la baignoire mais j'ai finalement passé tout mon temps sur le ballon, j'étais vraiment très bien dessus", rit Aude.

Muriel Arnold Smith est sage-femme à la maternité de Ganges, elle accueille les couples dans la salle nature avec tout le matériel à disposition © Radio France - Eloïse Roger

Un nombre croissant de demandes

Gérard Maistre est obstétricien à la maternité de Ganges depuis 1990 . La salle nature était son idée depuis 2014. "À l'époque c'était déjà très demandé dans la région, il y avait une forte demande des patientes pour limiter le nombre d'accouchements à domicile. Au moment du rachat de la maternité par Cap Santé en 2016 le projet a été mis en route et la salle nature a été ouverte en mai 2019 et inaugurée en octobre de la même année."

Depuis trois ans maintenant, il reçoit de plus en plus de familles qui viennent de plus en plus loin. "Elles viennent d'Alès, de Saint-Jean-du-Gard, j'ai même une patiente qui habitait à Uzès qui est venue jusqu'ici pour accoucher, énumère-t-il. En 2020 nous avons eu 140 demandes de salle nature pour 320 accouchements. Près d'un couple sur deux demande cet accès."

L'accouchement physiologique, un moment qui se prépare

"On construit le projet ensemble, avec le couple et les sages-femmes libérales de secteur, explique Muriel Arnold Smith. En tant que sage-femme je suis très orientée sur la physiologie. L'intérêt c'est que tout se passe bien et de façon naturelle et la nature fait en général bien les choses. _On est là pour accompagner et pas forcer l'accouchement_. Après on surveille évidemment pour intervenir de manière médicale au moindre problème", rassure-t-elle.

Cet accompagnement et cette préparation ont été bénéfiques pour Ulysse. En tant qu'accompagnant, cela lui tenait à cœur d'être investi et présent pour accueillir la petite Lou aux côtés d'Aude. Ils ont tous les deux été suivis pendant plusieurs mois avant l'accouchement par la maternité de Ganges dans leur projet mais aussi par des infirmières libérales plus proches de chez eux. "Un accouchement physiologique rend le rôle de l'accompagnant d'autant plus important. On a fait beaucoup de cours de préparation à deux. L'un comme l'autre on savait utiliser tout le matériel proposé dans la salle nature au moment de l'accouchement", raconte Ulysse, le jeune papa.

La salle nature offre une vue imprenable sur le paysage héraultais © Radio France - Eloïse Roger

Un label en gage de qualité

La maternité de Ganges a obtenu le label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) depuis un an et demi. Seules 56 maternités de niveau ont ce label en France. Il faut respecter de nombreux critères de physiologie pour l'obtenir. "C'est en partie grâce à la salle nature que nous l'avons remporté", se réjouit l'obstétricien Gérard Maistre. La maternité a également reçu en 2020 le label Maternys du CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens de France). Il distingue les maternités qui prônent la bientraitance dans leur établissement.