A Grand-Quevilly, se faire vacciner contre le covid-19 même à Noël

Ce samedi 25 décembre, plus de 100000 nouveaux cas de covid-19 ont été détectés en France, un record depuis le début de la pandémie. Pour faire face à l'évolution de la pandémie, le gouvernement continue de miser sur la vaccination. Une vaccination qui ne s'arrête pas, même le jour de Noël. En Seine-Maritime, les centres de vaccination du parc des expositions de Grand-Quevilly et du gymnase Jules Deschaseaux du Havre ont ouvert leur porte, ce samedi 25 décembre.

"Ca m'arrangeait"

"J'avais un autre rendez-vous plus tard et puis dans la panique j'ai préféré me faire vacciner avant, raconte Juliette, qui vient de faire sa dose de rappel. J'ai envie de fêter le nouvel an avec des copains donc je préférais le faire maintenant. Il y avait une disponibilité donc je l'ai fais même si c'est le jour de Noël, c'est pas grave"

"C'est vrai que ça m'arrangeait de venir le 25 parce qu'avec mes horaires de travail c'est compliqué donc j'en ai profité, explique de son côté Maxime, qui patiente 15 minutes après sa dose de rappel. On perd une demi-heure avec la famille mais au moins on est tranquille."

Jean-Michel Boyer, directeur d'astreinte du Sdis76 Copier

Tous les rendez-vous pourvus

Ce créneau de vaccination rencontre son public c'est ce que constate Annie-Claude Bèche, médecin sapeur pompiers volontaire dans le centre de vaccination de Grand-Quevilly: "Les gens ont fini leur festivité alimentaire et viennent donc se faire vacciner sans difficulté. Il y avait 150 rendez-vous ouvert et ils ont tous été pourvu."

Et puisque tout les rendez-vous ont trouvé preneur à Noël, l'expérience sera renouvelée dans tout juste une semaine, cette fois pour le samedi du nouvel an.