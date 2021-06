A Granville, le succès de la vaccination dans un centre commercial

Pas de temps mort ce vendredi matin dans le centre de vaccination improvisé dans la galerie de l'hypermarché Leclerc Granville. Une opération flash pour encourager les habitants à se faire vacciner contre la Covid-19, organisée de 9h30 à 18h30 par le centre hospitalier Avranches-Granville.

Derrière deux grands panneaux, un médecin assure la consultation puis deux infirmières injectent les vaccins. Les patients se suivent sans interruption.

L'opération commençait à 9h30. Mais à mon arrivée, à 8h30, il y avait déjà des gens qui attendaient pour se faire vacciner, s'étonne Annabelle Beauquesne cadre de santé à l'hôpital. Ca démontre qu'il est vraiment important d'aller au plus près de la population pour communiquer autour du vaccin et désacraliser la vaccination.

Pas de rendez-vous

Beaucoup semblent séduits par "le sans-rendez-vous", comme Kevin, boulanger : "Le matin, je travaille de bonne heure et l'après-midi, je ne peux pas forcément de me dégager de mes obligations, pour aller dans un centre de vaccination. Là, c'est plus facile."

Plus pratique et plus rassurant aussi ! "C'est _moins médicalisé_. On préfère le faire ici plutôt qu'entourer de blouses blanches", reconnaissent Aude et Vincent. Les deux restaurateurs se sont organisés pour que tous leurs salariés qui le souhaitent, viennent à tour de rôle se faire vacciner :

Quand la vaccination a été ouverte pour notre âge, les restaurants aussi ont rouvert. On était débordé et trouver un rendez-vous était compliqué. Donc aujourd'hui, on s'est organisé pour venir les uns après les autres. Il n'y a pas le choix. Sinon, on s'en sortira jamais car si nous sommes positifs, on referme.

Pour Célia, 27 ans, "la vaccination sans-rendez-vous, c'est beaucoup plus pratique car sur internet, je n'y comprenais rien" © Radio France - Lucie Thuillet

Un sentiment d' "obligation" pour certains

Dans la file, beaucoup racontent qu'ils n'avaient pas prévu de se faire vacciner ou qu'ils étaient même contre jusqu'à très récemment. "J'avais un doute mais j'ai vu que c'était Pfizer et mes collègues m'ont poussé un peu", raconte une employée du centre commercial.

Je n'étais pas pour mais maintenant, ça devient une obligation. Si on veut faire certaines choses, si on veut bouger, il n'y a pas le choix, assure Michèle, 51 ans.

Clément 27 ans et Steven, 23 ans sont venus en famille. "Le vaccin, on ne comptait pas le faire tout de suite. Mais demain, on aura peut-être besoin du pass sanitaire, alors on est là". Juste à côté, Thierry, 60 ans, vient pour les mêmes raisons : "Je ne suis pas un partisan du vaccin mais si on veut faire certaines activités, il faut le pass ou un test PCR récent, alors je m'incline !"