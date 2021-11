A Grenoble, le réacteur à neutrons de l'ILL qui attire des chercheurs du monde entier fête ses 50 ans

L'ILL fête ses 50 ans sur la Presqu'ile scientifique de Grenoble. Son réacteur produit des neutrons pour des chercheurs qui viennent de 30 pays utiliser ses faisceaux et étudier les caractéristiques de la matière. La France, l'Angleterre et l'Allemagne ont re-signé leur convention jusqu'en 2033.

Le réacteur de l'ILL produit des neutrons depuis 1971 pour des équipes de chercheurs qui viennent du monde entier utiliser ses faisceaux -les plus intenses au monde- pour étudier "caractériser" la matière. 1500 chercheurs venus de 30 pays sont venus soumettre leurs échantillons aux neutrons de l'ILL chaque année, ce qui représente entre 650 et 800 expériences différentes. Avec des champs d'application aussi variée que la recherche fondamentale sur l'origine de l'univers, le vieillissement des futures batteries, ou bien la façon dont le virus du Covid-19 pénètre dans notre organisme.

On voit le bas de la piscine de 123 mètres de haut qui surplombe le réacteur et les instruments des postes d'expérimentation © Radio France - Véronique Saviuc

L'ILL a encore de beaux jours devant lui puisqu'il vient de recevoir le soutien des gouvernements des 3 pays qui le financent à hauteur d'un milliard d'euros pour les dix prochaines années : la France, l'Allemagne et l'Angleterre viennent de re-signer une convention de collaboration jusqu'en 2033.

A l'extérieur, le réacteur apparaît comme un grand cylindre de métal de 60 mètres de haut. A l'intérieur, c'est un grand bâtiment où les neutrons sont envoyés vers 40 postes d'expérimentations différents plus ou moins éloignés.

Jacques Lestrade, directeur français de l'Institut et chef du réacteur nous fait entrer au coeur de l'ILL : "On est dans le bâtiment du réacteur. On voit la piscine qui a à peu près 12 mètres de profondeur, dans laquelle on trouve l'élément combustible qui permet donc, avec une réaction nucléaire, de produire des neutrons qu'on va canaliser pour faire des faisceaux de neutrons. Et ces faisceaux de neutrons vont être utilisés par les chercheurs pour chercher à caractériser l'échantillon, que l'échantillon soit liquide, solide ou même gazeux. On va aussi chercher à travailler à l'environnement de l'échantillon : travailler à très basse température, à très haute température, à très basse pression, très haute pression. On va aussi travailler sur les champs magnétiques. Tout cela permet de faire des recherches fondamentales, mais aussi des recherches appliquées depuis la compréhension de la matière, la compréhension de l'univers, mais aussi travailler sur la biologie, les médicaments, les futures batteries, toutes ces applications dont le monde de la recherche a besoin".

Piscine de stockage des vieux combustibles du réacteur © Radio France - Véronique Saviuc

Depuis 50 ans, les sujets de recherches ont bien changé. Surtout basées sur la physique fondamentale au début de l'ILL, les expériences s'intéressent maintenant à des sujets plus "sociétaux", constate Jacques Jestin, directeur scientifique : "Les questions qui intéressaient les physiciens il y a trente ans, étaient plus fondamentales, pour comprendre l'origine du monde. _Depuis quelques années, on est plus impliqué dans des sujets sociétaux_, même si on fait attention à garder un équilibre. Parmi les sujets de recherche appliquée, il y a par exemple le domaine des batteries. On peut faire fonctionner des batteries in situ dans le faisceau de neutrons pour comprendre comment cela fonctionne et pouvoir les améliorer en terme de durée de vie. En termes de sûreté. En termes de performances".

500 personnes travaillent à l'ILL © Radio France - Véronique Saviuc

Pendant la crise du Covid, l'ILL a créé une "task force" pour faire avancer la recherche sur le virus. Il a notamment travaillé sur la fameuse protéine Spike du coronavirus, pour comprendre comment elle franchissait les membranes et entrait dans nos cellules. Quand on interroge Jacques Jestin sur les sujets d'avenir des recherches de l'institut, il annonce des expériences sur les problèmes d'environnement : "Les pistes d'avenir, évidemment, sont des recherches autour de la transition climatique. Je pense par exemple à toutes les questions soit de production d'hydrogène, soit de stockage du CO2. On peut caractériser des matériaux poreux dans lesquels on va pouvoir stocker du CO2 pour limiter les émissions de CO2. C'est une piste qui revient beaucoup dans les sujets. "