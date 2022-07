A Hasparren le personnel de l'EHPAD Larrazkena est en grève, à bout de souffle

Le personnel de l'EPHAD d'Hasparren mobilisé ce samedi 30 juillet. L'établissement Larrazkena poursuit son mouvement de grève entamé il y a 2 ans pour réclamer plus de moyens. Pour pouvoir s'occuper décemment des résidants.

Le personnel de l'EPHAD d'Hasparren mobilisé ce samedi 30 juillet. L'établissement Larrazkena poursuit son mouvement de grève entamé il y a deux ans pour réclamer plus de moyens, et des moyens humains surtout. Ce samedi matin, ils ont réalisé "une marche" depuis l'EPHAD jusqu'au centre bourg de la cité des Chênes, pour alerter les pouvoirs publics et la population.

Ils sont à "bout de souffle, usés, fatigués" scandent-ils. 24 aides soignantes pour s'occuper de 92 patients, moins de 20 minutes pour chacun d'entre eux, la coupe est pleine pour ces soignants à Hasparren. Le personnel de l'EHPAD Larrazkena tire la sonnette d'alarme.

"C'est de la maltraitance d'état"

Les grévistes qualifient le manque de dotation de "maltraitance d'état". "Le ratio idéal serait d'un professionnel pour un patient, il est actuellement de 0,27 (...)" explique Nahia Bessonart infirmière depuis 15 ans à l'EHPAD Larrazkena et également déléguée du personnel adhérant au syndicat UNSA.

Une pétition a été adressée à l'ARS (Agence Régionale de Santé) qui pour l'heure n'a pas donné suite aux sollicitions du personnel de l'EPHAD d'Hasparren.