A Héming, la désertification médicale n'est pas une fatalité

"Nous avons quatre infirmières, quatre kinés, deux médecins et une sage-femme." Beaucoup de maire de communes rurales aimeraient pouvoir faire même inventaire que Pascal Klein le maire d'Héming. Et ce n'est pas fini, car il espère bien accueillir des médecins spécialisés pour venir effectuer des vacations dans la future nouvelle maison de santé qui devrait être opérationnelle d'ici la fin du printemps.

Mobilisation permanente

Un véritable tour de force pour ce village d'un peu plus de 500 habitants, à quelques kilomètres de Sarrebourg. La recette de Pascal Klein et de son équipe ? D'abord, "ne pas être fataliste face à la désertification de nos campagnes par les médecins." C'est aussi une mobilisation permanente pour convaincre les jeunes praticiens de venir s'installer à Héming. "On leur vend une équipe qui est jeune, c'est elle qui est à l'initiative de cela. On leur vend un cadre de vie qui s'est bien amélioré depuis plusieurs années. Mais aussi des services, puisque la commune est la cheville ouvrière du local d’accueil." L'Etat, la Région et le Département apportent leur aide financière à la création de cette maison de santé de plus de 400 m2 qui comprendra également un cabinet destiné aux premières urgences, puisque l'un des praticien est aussi médecin urgentiste.

Au delà du seul domaine de la santé, la présence permanente de ces professionnels se répercute aussi sur le dynamisme du village qui a pu accueillir de nouveaux habitants, un service périscolaire... "Tout cela contribue à fixer les habitants et permet de pérenniser notre village" se félicite Pascal Klein.