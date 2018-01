Quatre résidents de l'EHPAD Ster Glas, de Hennebont, participent à des séances d'équithérapie dans les locaux du haras national de la ville. Ce qui leur permet d'améliorer leur motricité et leur équilibre en marche ou à l'arrêt.

Hennebont, France

Aline a 86 ans, et ne se déplace plus qu'en fauteuil. Pourtant, ce mercredi, elle à pu marcher une dizaine de mètres, à enjambé deux obstacles, et à réalisé un demi-tour.

Aline avait deux salariées de l'EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Ster Glas pour l'épauler. Et elle tenait, dans sa main gauche, les rennes de Fripouille, un poney du haras national de Hennebont.

C'était la deuxième séance d'équithérapie de l'octogénaire. Et ses progrès sont visibles. Bénédicte Barré, ergothérapeute et diplômée d'un institut consacré à cette thérapie, constate une "augmentation du périmètre de la marche" d'Aline, par rapport à la précédente séance. Des statistiques, consciencieusement prises, confirment les impressions.

Comme Aline, trois autres résidents de l'établissement profitent de ces séances originales, assez éloignées des habituels ateliers chants ou peintures, et dont le bienfait est aussi mental.

Lors de la séance, l'une des résidentes s'est spontanément souvenu qu'il s'agissait de sa deuxième venue au haras. "C'est quelqu'un qui n'a, pourtant, quasiment plus de mémoire immédiate. Qui n'est pas en capacité de se rappeler. C'est du bonus pour nous. Quand les informations sont marquées par des émotions, positives notamment, elles reviennent plus facilement" ajoute Magalie Mayac, animatrice à l'EHPAD

Des balades en calèche pour des résidents qui ne quittent jamais l'EHPAD

Les poneys ont la capacité de s'adapter au rythme des résidents, lequels ont été choisis en fonction de leur aptitude. Mais les 60 autres résidents ont aussi pu partager un moment avec quelques poneys, lors d'une venue passée à l'EHPAD, et de balade en calèche adaptées. Des animations rares pour des résidents qui, pour certains, ne sortent jamais de l'EHPAD, faute de pouvoir se déplacer.