A Hesdin on mise sur la téléconsultation pour lutter contre la désertification médicale

La communauté de communes des 7 Vallées, dans le Pas-de-Calais, ce sont 69 communes et 30 mille habitants pour 16 médecins seulement! Près de 2000 patients par professionnel et parfois des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Depuis le début de l'été on teste donc à Hesdin la téléconsultation.

Hesdin, France

Le constat est malheureusement le même partout en milieu rural: les médecins généralistes qui partent à la retraite ne trouvent pas de remplaçants et les patients ont beaucoup de mal à trouver un médecin référent. Le territoire des 7 Vallées qui regroupe près de 70 communes autour d'Hesdin n'échappe pas à la règle et a donc décidé de réagir.

En 2021 une maison de santé devrait sortir de terre à Beaurainville et elle regroupera près d'une quarantaine de professionnels de santé, médecins, kinés, dentistes ou infirmiers. Mais en attendant, une expérience a donc été lancée au début du mois de juillet, la "téléconsultation".

Le principe est simple: des permanences ont été mises en place, le lundi matin et le vendredi après-midi, les patients sont accueillis dans un cabinet médical installé à l'hôpital d'Hesdin et c'est un infirmier qui les prend en charge. Il (ou elle) procède aux premiers gestes de contrôle, tels que la prise de tension ou de température, et lorsque tout est prêt la connexion est établie avec le médecin généraliste de service ce jour-là, ils sont 4 actuellement qui ont accepté de jouer le jeu.

A la demande du praticien, et par écran interposé, l'infirmier (ère) procède alors aux examens complémentaires. Stéthoscope, audioscope... le médecin suit tout en direct sur son écran d'ordinateur. "Les images sont encore plus précises " constate le Dr Guillaume Monfourny qui participe à l'expérimentation. "Et s'il y a un doute quelconque sur le diagnostic, le patient est aussitôt dirigé vers un service spécialisé".

Le médecin rédige ensuite son ordonnance qui est remise aussitôt au patient et le règlement de la consultation se fait par l'intermédiaire de la carte vitale comme dans n'importe quel cabinet médical.

Nous voulons aussi attirer de nouveaux médecins sur le secteur...

Cette expérimentation s'inscrit dans un plus vaste "projet de santé territorial". La communauté de communes des 7 vallées vient également de voter un budget destiné à séduire les futurs professionnels de santé. "Il s'agit d'un contrat que l'on passe avec les étudiants en médecine", précise Patrick Desreumaux vice président de l'intercommunalité en charge du dossier. Dès que l'étudiant a validé sa troisième année et qu'il entre en quatrième année, il peut bénéficier d'une aide mensuelle de 600 euros jusqu'à la fin de son cursus universitaire, il s'engage de son côté à exercer durant 5 ans sur le territoire."On espère qu'ensuite il sera séduit par son environnement et sa patientèle et qu'il s'installera définitivement" ajoute malicieusement Patrick Desreumaux.

Un seul contrat a pour l'instant été signé, mais dès la rentrée les facultés de médecine de Lille et d'Amiens seront démarchées pour trouver de nouveaux candidats.