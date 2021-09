"Je récupère des heures supp', je pose des congés" : l'organisation difficile des soignants non vaccinés

A partir du mercredi 15 septembre, les soignants non vaccinés ne pourront plus travailler. C'est une période de flou qui commence pour eux. La plupart posent tous leurs congés pour continuer à toucher un salaire, au début. Pendant ce temps-là, leurs collègues appréhendent grandement leur départ.

Sabine, Nina, Jocelyne et Sylvie travaillent toutes les quatre au Centre communal d'action social de La Rochelle. Elles travaillent dans le service qui gère les personnes handicapées, dans le secteur des Minimes notamment. Mais à partir du mercredi 15 septembre, Sabine et Jocelyne ne seront plus que deux. Leurs deux collègues, non vaccinées, ne pourront plus travailler.

Récupération d'heures supplémentaires et solde de congés dans un premier temps

En Charente-Maritime, l'immense majorité des soignants sont vaccinés, plus de 90%. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est une drôle de période qui commence. "On ne sait pas", résume Sabine. Ce mercredi 15 septembre, elle n'ira pas travailler. Sabine récupère des heures supplémentaires et solde tous ses congés. "Je vais fonctionner comme ça les premières semaines", dévoile-t-elle. Et ensuite ? "Ensuite, c'est complètement flou. Je ne compte pas me faire vacciner. Donc, _à un moment, j'aurai besoin d'avoir un salaire à la fin du mois de toute façon_."

Le personnel vacciné attend des explications sur l'organisation mise en place à partir du 15 septembre, pour notamment remplacer leurs collègues qui ne peuvent plus travailler. © Radio France - Lise Dussaut

"Je l'ai fait parce que j'y étais obligée" - Céline, auxiliaire de vie au CCAS de La Rochelle

Comme elle, non-vaccinée, Nina sera hors la loi mercredi 15 septembre, si elle vient travailler. "J'ai fait pareil, j'ai posé tous mes congés." Et après ? La jeune femme ne sait pas. Toutes deux espèrent que cette obligation finira par disparaître. "J'irai ailleurs si jamais rien ne change", relate Nina.

Leurs collègues comprennent leur position. Même si, parfois, certaines discussions ont pu être houleuses au sein d'un service, comme dans celui de Céline, Martine et Christelle. Parmi elles, deux vaccinées, une non vaccinée. "Je l'ai fait parce qu'on m'a obligée, avoue Céline. _Maintenant j'ai peur_. On est déjà surchargées de travail. Sans Martine, je ne sais pas comment on va faire."

La CGT appelle de nouveau à la mobilisation, devant l'hôpital de La Rochelle, le mercredi 15 septembre à 9h.