À l'approche de Noël, les files d'attente s'allongent devant les centres de dépistage bisontins

À deux jours de Noël, les magasins font encore le plein tout comme les centres de dépistage, comme celui de Planoise à Besançon. Ce jeudi, la longue file ne désemplissait pas, avec des dizaines de personnes dans l'attente de passer un test PCR juste avant les fêtes.

Faire attention aux plus fragiles

Dans la queue, beaucoup ont préféré se faire tester avant de se réunir en famille. "J'ai fait ça l'année dernière et du coup, on a renouvelé ça par respect pour mes grands parents", explique une jeune femme. "Si je l'attrape, ce n'est pas tellement gênant mais ça m'embêterait si je le donnais à quelqu'un de ma famille". "J'ai été en contact avec une personne qui a le Covid", explique un trentenaire. "Je l'ai déjà fait il y a sept jours. Et là, je le refais pour être sûr de pas l'avoir parce qu'après, je pars en famille. Donc je ne veux contaminer personne !".

Jean Baptiste, lui aussi, est très précautionneux à l'approche du réveillon, qu'il célèbrera en famille. "Avec des gens qui sont âgés ou sensibles, il vaut mieux ne pas prendre de risques, tout simplement. Moi, je suis vacciné et j'ai fait la troisième dose. Je pense que le vaccin est efficace pour les formes graves. Après, il n'empêche pas que le Covid suive, on le voit bien. Donc, il vaut mieux prendre ces précautions".

Positifs juste avant Noël

Pour d'autres néanmoins, la fête est déjà gâchée. Éric et son épouse Anne-Marie ont déjà tout annulé. "Notre fille l'a ramené de Paris dimanche soir. Lundi, elle s'est testée avec un auto test. Elle était positive. Donc elle a passé un test PCR lundi en fin de matinée. Et elle était à nouveau positive. On l'a mise de côté. On a essayé de faire attention. Mais depuis hier, nous-aussi, on tousse, on a des courbatures, on a mal à la tête, on a mal à la gorge", explique Éric, l'air fataliste.

"On devait aller à Nice. Du coup, les plans sont annulés, ajoute-t-il la mort dans l'âme. On est un peu triste mais on essaye quand même de garder le moral. On va se voir un peu avec la famille en visio, mais ce n'est pas pareil. Ça pourrait être pire mais là, on touche le fond", conclut-il.