Un chef dijonnais offre 300 pâtisseries au centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc

Un gâteau, en forme de bonnet de Père Noël, rouge et blanc. Ou plus précisément "un biscuit aux amandes, sans farine, avec un crémeux au chocolat blanc, et une gelée à la framboise à l'intérieur, glacé, avec une guimauve à la coco en dessous". Voici la belle (et bonne) surprise réservée aux personnels du centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc , à Dijon, qu'ils ont pu découvrir à la cantine jeudi 15 décembre 2022. Plus de 300 pâtisseries, fabriquées et offertes par Nicolas Cléach, le chef cuisinier du restaurant O'Bareuzai (Place François Rude, à Dijon). Une première salve, puisqu'il va préparer une cinquantaine de gâteaux similaires pour le personnel et les patients du CGFL, le 25 décembre prochain.

Des pâtisseries fabriquées sur son temps libre

Début à 4 heures du matin, fin à 22 heures ... sur deux jours. Nicolas Cléach a mis 48 heures pour confectionner ces pâtisseries, en dehors de son temps de travail au restaurant. "La matière première a été offerte par nos fournisseurs, et mon employeur m'a laissé mon lieu de travail à disposition pour tout préparer", explique-t-il.

"Ces gens-là, il n'y a pas que pendant le confinement qu'ils sont présents"

La générosité ne s'explique pas, mais on pose quand même la question. Pourquoi a-t-il pris cette initiative ? "Parce que je voulais faire plaisir. Je suis célibataire, tout seul, et je me suis dit 'je vais faire profiter de mon savoir à des gens qui ont le courage de travailler et d'aider les gens malades', explique ce pâtissier de formation, qui a notamment travaillé chez Bernard Loiseau dans les années 1990. Ces gens-là, il n'y a pas que pendant le confinement qu'ils sont présents, ils sont présents toute l'année pour nous soigner".

Autre question, pourquoi spécifiquement le personnel du centre de lutte contre le cancer, et pas un autre établissement ? "Il fallait en choisir un, et le cancer touche tout le monde, les plus jeunes quelquefois qui n'ont pas eu le temps de profiter de la vie, comme nos plus anciens, détaille Nicolas Cléach. Cette année, c'est eux. Hélas je ne peux pas faire tout le monde !".

"Ça nous touche"

Avant d'être dégustée par le personnel, la cargaison de pâtisserie a été réceptionnée par Pierre Peltre, le responsable restauration du CGFL. "Ça nous touche, réagit-il. On est là pour apporter du plaisir à travers les repas, ça fait aussi partie des soins, ça donne un peu de gaîté et de joie".

En plus de la nouvelle livraison prévue pour les patients et les soignants le 25 décembre, le pâtissier Nicolas Cléach n'exclut pas de rééditer cet acte charitable : "J'espère qu'ils vont apprécier. Si on vient à collaborer encore ensemble, ce sera un plaisir. Si le retour est bon, et qu'ils sont contents, pourquoi pas le rééditer pour d'autres évènements ?". Avec pourquoi pas une pâtisserie en forme de lapin, pour Pâques ?