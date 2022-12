Tests Covid en Dordogne : beaucoup prennent leurs précautions avant de retrouver leurs familles à Noël

A l'approche des fêtes de fin d'année en Dordogne, les Périgourdins se testent et se vaccinent contre le Covid-19 (image d'illustration).

Le virus du Covid-19 est toujours présent et il circule toujours, fait savoir l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Même si l'épidémie est à la baisse ces derniers jours, avec une incidence en diminution de 5 % sur une semaine ce 20 décembre 2022 sur la région Nouvelle-Aquitaine (pour atteindre un taux de 695 pour 100 000 habitants), les hospitalisations pour cause de Covid-19 augmentent ces deux dernières semaines (50 personnes actuellement hospitalisées à l'hôpital de Périgueux). En Dordogne, à l'approche des fêtes de fin d'année et des repas familiaux avec des personnes âgées, les Périgourdins prennent leurs précautions.

C'est le cas de Charline, 15 ans, qui n'a pas hésité à se faire tester. "Je l'ai fait il y a même pas trois jours, raconte la lycéenne qui va passer Noël avec ses grands-parents, parce que je vais les voir dans pas longtemps, et je vais le refaire pour être sûr. Mes parents, mes grands-parents, sont des personnes potentiellement à risque et fragiles donc forcément, j'ai besoin de me faire tester pour les rassurer. Pour moi aussi, être rassurée, pour ne pas leur refiler (sic) quelque chose."

En cas de test positif, on s'adapte

Antoine, jeune étudiant, veut aussi protéger ses proches, notamment les personnes vulnérables, lors du grand repas de fête familial. Si le test qu'il réalise est positif, il agira en conséquence. "Dans ce cas-là, ce sera principalement isolement, masque et éviter au maximum, le futur médecin marque une pause, peut-être pas annuler, poursuit-il, parce que je ne suis pas ici - j'habite en Belgique donc je ne fais pas le déplacement souvent - mais rester à distance et voir ce qu'il est possible de faire."

Dans son officine du Palais, à Périgueux, le pharmacien Stéphane Lemaire souligne cette attention prise par les Périgourdins : "C'est une période, Noël, toujours propice aux rencontres familiales et les gens sont très précautionneux. Ils viennent se faire tester, en cas de doute notamment, et par sécurité." Une dizaine de patients passe chaque jour pour un test antigénique dans sa pharmacie.

7 personnes sur 10 positives

"Ce n'est pas énorme par rapport aux quantités que nous faisions l'année dernière, relativise Stéphane Lemaire, où nous avions des plannings qui étaient pleins, avec du monde jusque sur le trottoir. Nous étions à 80-100 tests par jour minimum. Nous réalisons dix fois moins de tests aujourd'hui." Le pharmacien ajoute : "Il y a moins de tests mais à l'approche des fêtes, nous constatons une recrudescence des gens positifs * : nous sommes à peu près à 70 % de gens positifs testés."*

Côté vaccination, Stéphane Lemaire est surpris du nombre de rendez-vous pris : "Les plannings sont pleins, pour plusieurs semaines à l'avance. Nous ne nous attendions pas à un tel engouement pour la quatrième dose, voire la cinquième pour certains." L'ARS se désole de son côté que seuls 17 % des plus de 80 ans en Nouvelle-Aquitaine se soient vaccinés ces trois derniers mois et invite les plus fragiles à se vacciner.