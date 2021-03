à l'Artois Expo d'Arras, la vaccination se fait en musique

A Arras dans le Pas-de-calais, un piano a été installé dans le centre de vaccination de l'Artois Expo. Quatre pianistes s'y relaient pour le plus grand plaisir des patients. Une parenthèse musicale pour permettre aux plus anxieux de mieux vivre le moment.

Troisième gros weekend de vaccination dans les Hauts de France. 90 centres de vaccination restent ouverts dans la région avec un objectif : atteindre les 700 000 injections d'ici dimanche soir. L'Artois Expo d'Arras est devenu un centre de vaccination. Dans ce grand hall, on trouve désormais des tentes blanches pour les vaccinations, des chaises bien éloignées les unes des autres pour patienter. Ainsi que plusieurs tables, pour prendre la température des personnes, mais aussi récolter leurs informations médicales.

le piano pour rassurer

C'est dans cette ambiance qui peut être anxiogène que quatre pianistes se relaient pour apporter quelques notes musicales : "ah oui ça fait du bien et puis ça me rassure" acquiesce Françoise, 80 ans. Elle vient de se faire vacciner et pourtant, elle n'était pas de cet avis il y a quelques semaines. Et comme elle, plusieurs patients n'étaient pas très rassurés à l'idée de se faire vacciner.

Après avoir passé l'étape de la prise de température, rempli un questionnaire et reçu la fameuse dose de vaccin, les patients doivent rester une quinzaine de minutes assis, le temps de s'assurer que tout va bien : "bonjour monsieur, je viens prendre votre tension, tout s'est bien passé ?" demande Lydie, infirmière. C'est le passage obligé avant de pouvoir rentrer chez soi. Après une vaccination la tension a tendance à augmenter : "16,8 c'est plus haut que d'habitude ?" le patient acquiesce "c'est surement à cause du stress, on va attendre que ça descende un peu et puis si tout va bien dans cinq minutes vous pourrez partir".

Ce weekend, les 20 et 21 mars, la mairie d'Arras mise sur l'injection de 1500 doses. Le tout en musique.