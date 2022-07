À l'aube de l'été, la reprise épidémique Covid est bien là dans le département de la Somme

Alors que l'été vient à peine de commencer, le Covid pourrait déjà venir gâcher la fête. Une reprise épidémique est constatée partout en France et le département de la Somme ne fait pas exception. La circulation s'accélère et les nouvelles contaminations augmentent.

Cette nouvelle vague de contaminations est due à un nouveau variant du Covid, "une nouvelle souche, BA.5, du variant Omicron", explique Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens. Depuis plusieurs semaines, partout en France et dans la Somme, le nombre de nouvelles infections augmentent. Le taux d'incidence samarien talonne même les 1000 nouveaux cas pour 100.000 habitants (ndlr : 973 pour 100.000 au 4 juillet).

"Concrètement, cela veut dire que sur 100 personnes que vous allez croiser, il y en a forcément une qui a le Covid", précise Maxime Gignon. "On a tous quelqu'un dans notre entourage qui a été contaminé ces derniers jours", poursuit-il. Pour expliquer l'émergence de ce nouveau variant, Maxime Gignon évoque "de petites anomalies quand le virus se réplique". "Cela crée des sous-lignages et donc une grande famille avec plein de cousins. Et comme on ne l'a encore jamais croisé, notre immunité est moins efficace face à ce variant", explique-t-il encore.

"Il y a aussi un aspect. Le fait aussi que notre immunité à tendance à baisser au cours des mois et donc on a plus tendance à s'infecter ou se réinfecter", précise Maxime Gignon. "C'est quelque chose qui va durer des années. Je ne sais pas si cela va s'arrêter un jour mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vivre avec parce qu'on ne pourra pas mettre le pays sous cloche éternellement", dit-il.

"Il va falloir vivre avec" — Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens

"À partir du moment où il y a plus de nouvelles contaminations, il faut adapter nos comportements. Remettre le masque, éviter de croiser beaucoup de gens, en particulier les plus à risques, et surtout s'assurer que l'on a la meilleure immunité possible, c'est à dire la vaccination", explique Maxime Gignon.

Pour l'instant, seule une dose de rappel, après avoir reçu une ou deux doses selon le vaccin, est possible pour la population générale. Une deuxième dose de rappel est désormais autorisée pour les plus de 60 ans et les personnes avec comorbidités. Selon Maxime Gignon, seules 30% de ces personnes ont reçu une deuxième dose de rappel.

Pas de signaux alarmants dans la Somme

Dans la Somme, "les hospitalisations conventionnelles augmentent depuis quelques semaines mais en réanimation, c'est plutôt stable et tant mieux", précise Maxime Gignon. "Il faut que ça dure comme mais pour freiner cette nouvelle vague, j'invite tout le monde à refaire les gestes barrières", conclut-il.