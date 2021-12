A l'école d'Amfreville-la-Mivoie, le protocole était déjà à un niveau renforcé depuis la rentrée

Le protocole sanitaire est élevé au niveau 3 dans les écoles primaires. Depuis jeudi dernier, les enfants à partir du CP, et les personnels doivent porter le masque dans la cour de récréation, et pour faire du sport à l'intérieur, les activités physiques et sportives masquées sont donc limitées et adaptées en intérieur. Et à partir de ce lundi, les brassages d'élèves, les croisements entre classes, dans la cour, les couloirs, et à la cantine, doivent être limités. Mais dans certaines écoles, le protocole n'avait en fait jamais été allégé depuis la rentrée, il n'y a donc pas besoin de le renforcer.

C'est le cas à l'école Gérard Philipe d'Amfreville-la-Mivoie dans l'agglomération de Rouen, une école de 7 classes et 160 élèves.

Sidonie Lefort est la directrice de l'école depuis 4 ans, enseignante en CP

Le reportage France Bleu Normandie Copier

Du portail à la salle de classe, les élèves ne se mélangent pas avec les autres groupes, "les enfants arrivent, ils viennent se ranger entre les lignes d'espacement au sol, ils attendent pour aller se laver les mains aux toilettes, et ensuite ils regagnent leurs classes en suivant le fléchage, le sens de circulation, ils doivent suivre les flèches vertes", explique la directrice de l'école, Sidonie Lefort. A la récréation aussi, c'est chacun de son côté. "Chaque classe à son morceau de cour pour jouer, matérialisé par des lignes de couleurs, les enfants de la même classe sont toujours ensemble". Même chose à la cantine, une zone par classe, "depuis le début de l'année c'est cloisonné par classe à la cantine, chaque classe mange dans un espace défini, toujours le même".

La désinfection est également renforcée dans les toilettes, et à la cantine. Les locaux sont aussi très souvent aérés, à chaque récréation. Un protocole stricte, mis en place depuis la rentrée, même quand ce n'était pas obligatoire. "Nous avons fait le choix d'avoir un protocole restrictif pour éviter les contaminations, et éviter trop de changements pour les enfants, pour eux c'est plus cohérent".

Dans cette école, aucune classe n'a été fermée à cause du covid depuis la rentrée.