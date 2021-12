À l'EHPAD de Champeix, tout faire pour "maintenir une vie normale"

Avec cette cinquième vague à l'approche des fêtes de Noël, la situation est tendue dans les EHPAD. Dans la résidence Les Campellis, à Champeix, la direction et le personnel essayent de relever ce défi : protéger les seniors et maintenir leur vie sociale.

Dans sa chambre, Micheline, 91 ans, fait ses mots croisés tranquillement. La 5ème vague ? Oui, elle en entend parler, beaucoup même. Mais elle préfère ne pas y penser : "C'est inquiétant mais j'essaye de rester sereine. Avec les vaccins qui nous protègent…" Micheline est arrivée aux Campellis, à Champeix, il y a deux ans désormais. Et elle salue le travail du personnel : "Je suis très bien accompagnée. Ma vie est presque normale ! Je fais mes activités, je peux aller manger chez mon frère, voir mes neveux... Ce n'est pas comme ça dans tous les EHPAD!"

Pour l'heure, pas de cas positif dans l'établissement à l'approche des fêtes

Ici, les résidents peuvent encore aller voir leur famille. Aujourd'hui, Corinne est venu chercher son père atteint de la maladie d'Alzheimer. "C'est très important de maintenir ce lien. Chez nous, tout le monde est à jour avec son vaccin. On fait très attention", explique-t-elle. C'est là toute la difficulté pour les équipes de l'EHPAD : trouver le juste milieu. Comment maintenir la vie sociale des seniors tout en les protégeant ? "On ne sait pas s'ils respectent bien les gestes barrières avec les familles... raconte Virginie. On s'en sortira un jour, mais quand ?"

Les soignantes travaillent à flux tendu

Sa collègue Sophie opine du chef. D'autant que le personnel travaille à flux tendu en ce moment : "Si le covid rentre dans l'EHPAD, cela pourrait tout chambouler. Ce serait catastrophique, car on voit bien que les résidents sont heureux de visiter leur famille, de maintenir une vie sociale." Pour l'heure, pas de cas positif dans l'établissement. Soignantes comme résidents, tout le monde croise les doigts pour passer une fin d'année la plus normale possible.