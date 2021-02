A l'Ehpad de l'hôpital de Sully-sur-Loire : 35 résidents morts du Covid-19, l'épisode épidémique "se termine"

L'épisode épidémique de Covid-19 qui a débuté fin novembre à l'Ehpad de l'hôpital de Sully-sur-Loire, dans le Loiret, "est en cours d’achèvement et devrait être clôturé dans les prochains jours", indique l'agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, interrogée ce lundi par France Bleu Orléans.

Tests négatifs la semaine dernière et vaccination en cours

"Les dépistages des professionnels se poursuivent toutes les semaines (pour les personnels volontaires). Les résultats des tests PCR des professionnels dépistés la semaine dernière sont négatifs", explique l'ARS. Et motif d'espoir : la deuxième injection dans le cadre de la vaccination des résidents de l'Ehpad débute cette semaine et va s'étaler sur deux semaines.

35 morts selon l'ARS, 40 affirme la CGT

Mais le bilan de ce cluster est terrible : trente-cinq résidents sont morts du Covid-19 dans cet Ehpad depuis la fin novembre, selon l'agence régionale de santé. Sylvie Bertuis, secrétaire départementale du syndicat CGT Santé, assure de son côté que le nombre de décès de résidents dans l'Ehpad de l'hôpital de Sully-sur-Loire est de quarante : "nous avons les remontées du nombre de décès pour cause de Covid-19 via des personnels de l'établissement. Visiblement, ce ne sont pas forcément les chiffres envoyés par la direction de l'Ehpad à l'ARS..."

Sylvie Bertuit, secrétaire départementale de la CGT Santé dans le Loiret © Radio France - Patricia Pourrez

Sylvie Bertuit est personnellement intervenue mi-janvier pour dénoncer des dysfonctionnements au sein de l'Ehpad de l'hôpital de Sully-su-Loire, après avoir été alertée par des soignants de l'établissement : "il n'y avait pas de masques à disposition. Les personnels ont demandé des moyens de protection, à savoir des masques FFP2, ils leur ont été refusés dans un premier temps. Ensuite, quand on les a enfin obtenus, on s'est rendus compte qu'ils étaient périmés depuis 2018 !". Depuis, la situation est réglée, assure la syndicaliste.

Des pressions sur les personnels soignants pour qu'ils reviennent travailler avant la fin de la septaine"

Dans cet Ehpad, en plus des 103 cas positifs au Covid-19 détectés parmi les résidents (chiffres de l'agence régionale de santé), les soignants ont eux aussi été contaminés (31 personnels positifs au Covid). "Il y a des pressions sur les personnels, des menaces envers ceux qui sont en arrêt après avoir été contaminés, pour qu'ils reviennent travailler ! Ce n'est pas acceptable : un personnel qui a été testé positif doit rester isolé sept jours. Sinon, il y a un risque de contaminer les autres, mais évidemment comme on manque de personnels, on leur met la pression", accuse Sylvie Bertuit, selon qui "cela se produit dans d'autres hôpitaux et Ehpad du Loiret".

Nous n'avons pas pu joindre la direction de l'hôpital de Sully-sur-Loire, ce lundi.