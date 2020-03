A l'Ehpad, deux mots d'ordre face au coronavirus : pragmatisme et sérénité

A l'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) René Schmitt à Cherbourg, ce n'est pas encore le branle-bas. L'affichette collée à l'entrée ressemble à s'y méprendre à celle qui orne habituellement les murs en période de grippe. Le directeur Guillaume Bernard pointe les seules différences : l'en-tête "coronavirus", et les visites déconseillées aux mineurs, susceptibles d'être des porteurs sains.

Les mesures de précautions sont affichées à l'entrée de l'Ehpad. © Radio France - Mahaut de Butler

Sinon les équipes travaillent normalement, assure l'infirmière coordinatrice de l'établissement. "On est en période rouge sur la grippe et ce sont des précautions qu'on utilise très régulièrement." Le message ? "On maîtrise." D'autant que le rôle des soignants, c'est aussi de rassurer. Tant qu'il n'aura pas de directives des autorités, Guillaume Bernard ne compte pas interdite les visites : il ne veut ni inquiéter ses résidents ni limiter la liberté d'aller et venir de leurs familles.

Une prudence de bon sens

Pour lui, il faut simplement faire preuve de bon sens. "On demande aux gens qui sont malades, qui se sentent fiévreux, d'éviter de rendre visite à leurs parents," explique-t-il, tout en ajoutant que les visiteurs ont déjà intégré ces recommandations depuis longtemps. Le directeur reste très "prudent" et s'adaptera en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Dans la situation actuelle, ce que redoutent le plus les équipes de l'Ehpad René Schmitt, c'est la fermeture des écoles. Les conséquences sur l'organisation du personnel pourraient mettre à mal la continuité des soins.