À l'Ehpad Saint-Joseph de Nantes, les résidents attendent le vaccin, leurs proches un peu moins

La campagne de vaccination contre le coronavirus débute officiellement cette semaine en Loire-Atlantique et en Vendée. À l'Ehpad Saint-Joseph de Nantes, les résidents sont volontaires. Mais la direction s'avoue assez peu préparée pour commencer d'ici la mi-janvier comme prévu.

Le Ouest-France du jour chiffoné à côté du fauteuil, Jeanne, 85 ans, a pris sa décision seule. Elle se fera vacciner : "Moi, je n'en ai pas parlé avec ma famille. D'abord parce que je ne les vois pas souvent. Je vais le faire et puis c'est tout ! Parce que vous avez vu tous ceux qui sont morts ? C'est affolant !".

"On fait ça où, à l'épaule ?"

La campagne de vaccination doit débuter officiellement cette semaine de rentrée en Loire-Atlantique et en Vendée. À l'Ehpad Saint-Joseph, c'est déjà un sujet de discussion : "On fait ça où, à l'épaule ?", demande la résidente en levant les yeux vers le directeur : "Est-ce que ce sont les infirmières de chez nous qui le feront ?". "On ne sait pas encore", répond Xavier Relandeau. Lui s'inquiète du nombre de choses à organiser d'ici à ce que les premiers résidents soient vaccinés.

"Le gouvernement et l'ARS disent qu'on débute dès ce début janvier, mais on est en attente de documents de présentation de la vaccination par la Haute autorité de Santé qu'on n'a pas reçus. Il faut aussi qu'on sache si les médecins libéraux seront suffisamment disponibles pour faire les consultations prévaccinales et pour recueillir le consentement des résidents", explique le directeur, qui s'efforce "d'être prêt pour la mi-janvier".

La crainte de discussions interminables

La tâche qui prendra du temps, ce sera justement le recueil du consentement. Certains résidents ne sont pas en capacité de décider eux-mêmes : "Pour ceux qui n'ont pas de tutelle juridique, ce sera à la famille de décider", explique Xavier Relandeau. "Là; ça va se compliquer, si les enfants ou les petits-enfants ne sont pas d'accord entre eux". Yannick, par exemple. Venu visiter une parente, il avoue son "scepticisme" sur le vaccin, "mais c'est ma soeur qui décidera, c'est elle la tutrice. On n'en n'a pas encore parlé, je ne sais pas ce qu'elle voudra".

Isabelle Loirat, médecin libérale qui suit plusieurs patients à Saint-Joseph, prévient déjà qu'elle ne compte pas passer des semaines à convaincre les familles : "Aller discuter avec des gens qui sont complètement contre le vaccin, franchement, moi je ne vais pas me battre avec eux. S'ils ne veulent pas c'est leur problème, ils prennent leurs responsabilités quant à la santé de leur proche", s'agace la docteure. Pour elle, l'important c'est que la vaccination commence, enfin.