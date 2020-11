À l'hôpital Charles Perrens de Bordeaux, une cellule d'écoute pour ceux qui souffrent du reconfinement

Une dizaine d'appels par jour. C'est le quotidien des six infirmiers de la cellule d'écoute psychologique "CovidPsy33" du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux. Inaugurée en mars et réactivée depuis le reconfinement, elle sert à répondre aux angoisses et au sentiment d'isolement ressentis par certains.

"Les gens ont davantage appelé dès le départ, par rapport au premier confinement", explique Olivier Damade, l'un des infirmiers. Ce sont surtout "des étudiants" qui ne peuvent plus aller à l'université et qui "ont perdu leur petit boulot." Mais aussi "les chômeurs, qui rencontrent de plus en plus un sentiment d'isolement", explique le professionnel de santé.

Le Dr Chantal Bergey, responsable de la plateforme "CovidPsy33", s'attendait au retour de ces angoisses avec le reconfinement : "J'appelle cela une empreinte traumatique : le confinement a parfois été mal vécu, et lorsque le mot reconfinement est arrivé, cela a entraîné des inquiétudes par rapport à la capacité de chacun de revivre cette situation," explique la cheffe du pôle de psychiatrie d'urgence de l'hôpital Charles Perrens.

La plateforme d'écoute "CovidPsy33" est joignable gratuitement au 0 800 71 08 90 du lundi au vendredi de 10h à 17h.