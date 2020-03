Coronavirus : de nombreux gestes de solidarité pour les soignants de l'hôpital d'Avignon

À l'hôpital Henri Dufaut d'Avignon, le standard reçoit de très nombreux appels de solidarité. Des dons alimentaires, mais aussi de matériel et d'argent sont proposés par des commerçants, des associations et des particuliers.

Quand on est soignant, mieux vaut aimer les pizzas. Outre Éclair Pizza de Foncouverte qui en a offert aux service de réanimation, la chaîne Domino's en a également fait parvenir aux soignants qui peuvent aussi se régaler de fruits et légumes grâce à un primeur. Marie Blachère a fournit des viennoiseries et du pain, Carrefour ouvre une caisse prioritaire réservée au personnel médical, un jeune homme se propose, lui, de porter jusqu'à l'hôpital les courses commandées par internet.

Chacun propose en fonction de ses moyens

La médecine du travail de Marcoule a fait parvenir 1.000 masques FFP2 et le Rotary des Baux-de-Provence a signé un chèque de 4.000 euros pour que l'hôpital achète du matériel. Une dame a ouvert une cagnotte en ligne pour les soignants. Enfin à Carpentras un épicier qui fait aussi les marchés offre une remise de 50% à ceux qui sont en première ligne contre le Covid-19.