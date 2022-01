A l'hôpital d'Avranches, les Pièces Jaunes ont financé la création de l'accueil des urgences pédiatriques

C'est le retour de l'opération Pièces Jaunes en espèces sonnantes et trébuchantes, après une campagne digitale en 2021. Cette 33e édition se déroule du 12 janvier au 5 février 2022. Comme chaque année, elle va permettre à la Fondation des Hôpitaux de collecter de l'argent pour améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents hospitalisés mais aussi mettre en place des programmes de dépistage des violences faites aux enfants et de lutte contre le harcèlement.

A l'hôpital d'Avranches par exemple, l'accueil des urgences pédiatriques, créé en 2018, a été en partie financé, grâce à l'argent récolté lors des opérations Pièces Jaunes. La Fondation des hôpitaux a donné une subvention de 85.000 euros sur les 322.000 euros qu'ont nécessité ce chantier.

Le Dr Jean-Charles Cauvin responsable du service de pédiatrie de l'hôpital d'Avranches et Christelle Leriquier, cadre de santé, ont porté ce projet de création d'un accueil des urgences pédiatriques. © Radio France - Lucie Thuillet

Une aide de 85.000 euros

Le projet a permis de séparer l'unité d'hospitalisation de pédiatrie, de l'accueil des consultations non programmées, c'est-à-dire les urgences pédiatriques car auparavant, tout était mélangé au sein du même service.

C'était assez désorganisé, se souvient Christelle Leriquier, cadre de santé. Les patients étaient un peu perdus. Grâce au fait d'avoir tout regroupé à l'entrée du service, je n'ai plus cette angoisse des parents qui se disaient "oh la la ils ne m'ont pas vu, ils ne savent pas que je suis là". Et il y a désormais une équipe spécifique dédiée à ces consultations non programmées dont le nombre a augmenté au fil des années. On est à 20- 25 par jour actuellement.

Au total, quatre boxes ont été aménagés pour accueillir des enfants pour des consultations non programmées. © Radio France - Lucie Thuillet

L'apport de 85.000 euros des Pièces jaunes a permis notamment de mettre en place du mobilier adapté et des décors ludiques et colorés aux murs et aux plafonds dans les boxes des urgences. © Radio France - Lucie Thuillet

Mobilier, décoration, travaux : un projet plus qualitatif

Les bureaux des médecins à l'entrée ont été transformés : il y a désormais quatre pièces, quatre boxes pour accueillir les enfants pour des urgences mais tout est ici très coloré et ludique, avec des images et des jeux dessinés jusque sur les dalles du plafond au dessus des lits des enfants. Et ça, c'est grâce à l'argent des Pièces jaunes, raconte le Dr Jean-Charles Cauvin, responsable du service :

Il y a aussi des brancards plus adaptés, du mobilier différent. Ca a permis vraiment d'améliorer la qualité de l'accueil. Et puis d'être aussi moins stressé parce qu'on sait que les finances de l'hôpital public, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir cette aide, cet appui, ça nous a permis de nous dire "oui, ce projet est faisable avec un vrai projet de qualité" et de ne pas faire du travail à moitié, satisfaisant pour personne. Là on a fait quelque chose qui satisfait tout le monde : les soignants, les enfants et les parents.

Dans le couloir des urgences pédiatriques de l'hôpital d'Avranches. © Radio France - Lucie Thuillet

L'unité des urgences pédiatriques de l'hôpital d'Avranches. © Radio France - Lucie Thuillet

Le service avait déjà fait appel auparavant aux Pièces jaunes en 2008 et 2010, pour aménager une salle de jeu et pour acheter des fauteuils-lits pour les parents.