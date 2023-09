A l'hôpital de Bernay, des médecins contestent l'augmentation de leur redevance et menacent de partir

La situation semble inextricable au centre hospitalier de Bernay. Une nouvelle réunion est programmée ce vendredi entre la direction de l'établissement, l'Agence régionale de santé et six praticiens libéraux. Ces derniers, qui interviennent au sein de l'hôpital, refusent la hausse annoncée de la redevance qu'ils doivent verser à l'établissement en contrepartie.

"Nous devons nous mettre en conformité avec la règlementation", avance la directrice de l'hôpital, Nathalie Horn. L'établissement a fait l'objet d'un rapport, en 2022, de la chambre régionale des comptes , qui demandait à l'hôpital de "prélever la redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique (CSP) relative à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé". Celle-ci, comme l'explique Nathalie Horn, est de "10% sur les consultations et 30% sur les autres actes, quelle que soit la taille de l'établissement de santé. Cette règlementation s'applique à tous les hôpitaux publics."

Sauf que six praticiens libéraux ne l'entendent pas de cette oreille. "Dans les autres hôpitaux ils ne l'appliquent pas, se défend Olivier Aycard, l'un d'entre eux*. Il n'y a qu'ici qu'ils l'appliquent.*" Pour ce spécialiste de la médecine vasculaire, cette hausse ferait passer sa redevance de 20% à 30% du montant des actes. Inenvisageable, et il n'hésite pas à évoquer un éventuel départ de l'hôpital pour se consacrer exclusivement à son cabinet en ville. "Le confort qu'avaient les patients, le fait que je sois sur place quand il y avait des urgences, ça fluidifiait la prise en charge des patients. Par ailleurs, à l'hôpital public le tiers payant est systématisé, donc les gens ne payent pas, c'est très confortable pour eux. Quand je m'installerai en ville, les gens paieront. Ils devront avancer les sous et se faire rembourser."

27% de l'activité du plateau technique de l'hôpital

Et le médecin de conclure : "La prise en charge des patients, de mon côté, sera plus mal faite et beaucoup plus difficile que ce n'est fait jusqu'à présent. Mais c'est le choix de l'administration, ils veulent que les Français soient mal soignés, c'est leur problème."

La direction de l'hôpital se dit prête à discuter, notamment sur un calendrier de hausse de cette redevance. Et se veut rassurante sur un éventuel impact pour l'activité hospitalière. "L'activité de ces praticiens représente 27% de l'activité du plateau technique, précise Nathalie Horn. Nous sommes en discussion avec le centre hospitalier Eure-Seine pour renforcer certains créneaux opératoires. L'autorisation de chirurgie de l'établissement est confirmée dans le cadre du projet régional de santé 2023-2028 en cours de consultation. Nous avons toutes les raisons de considérer que la place de la chirurgie à Bernay ne sera pas remise en cause."