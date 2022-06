A l'hôpital de Château-Gontier, des rendez-vous sur Doctolib pour éviter une attente téléphonique trop longue

L'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne propose un nouveau service à ses patients : la prise de rendez-vous sur la plateforme Doctolib dans plusieurs services de l'établissement. Le but est de faciliter l'accès aux soins et d'éviter d'attendre trop longtemps au téléphone.

En plus de la prise de RDV sur place et par tél, vous pouvez maintenant accéder à la majorité de nos consultations 24h/24, 7j/j

La plateforme Doctolib a connu un immense succès ces deux dernières années pour les prises de rendez-vous liées à la vaccination anti-Covid. Le Centre Hospitalier du Haut Anjou, à Château-Gontier-sur-Mayenne, a décidé d'aller plus loin en proposant un nouveau service à ses patients : prendre leurs rendez-vous médicaux via Doctolib.

Un service gratuit, 24h/24 et 7j/7

"Ce site offre une visibilité immédiate et en temps réels des disponibilités de chaque praticien référencé. Il est alors possible de trouver facilement un professionnel de santé et de prendre rendez-vous à tout moment. Le système propose des notifications email et/ou sms ainsi que la modification ou l’annulation du rendez-vous afin de permettre aux patients de mieux gérer leurs rendez-vous" explique la direction du CHHA dans un communiqué.

L'hôpital espère ainsi faciliter l’accès aux soins et éviter une attente téléphonique trop longue. Il est aujourd’hui possible de prendre rendez-vous en ligne pour les consultations suivantes :