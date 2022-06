A l'hôpital de Laval, les enfants portent une cape de super-héros pour rejoindre le bloc opératoire

Depuis le mois de mai, à Laval, les petits patients hospitalisés portent une cape de super-héros pour rejoindre le bloc opératoire. Une initiative de l'association Les P'tits Doudous afin de dédramatiser une situation qui peut s'avérer traumatisante et pour les enfants et pour les parents.

Les P’tits Doudous sont un réseau d’associations de professionnels de santé qui œuvrent pour améliorer le séjour des enfants et de leurs parents en milieu hospitalier. En Mayenne, il existe deux antennes, au centre hospitalier de Laval et à l'hôpital du Nord-Mayenne à Mayenne.

Dédramatiser le séjour et le parcours de soins, voilà l'ambition. Les enfants reçoivent des peluches, se rendent au bloc opératoire dans une voiturette. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'association a eu l'idée d'offrir aux petits malades des capes de super-héros, "pour les rassurer, pour leur faire comprendre qu'ils vont réussir".

"Il y a le stress du bloc, c'est quand même une grosse boîte fermée, la douleur, le réveil, l'anesthésie. Du stress chez les enfants et chez les parents. On fait tout pour diminuer ce stress chirurgical. Entre le moment où ils quittent la chambre et l'arrivée au bloc, ils ont presque oublié qu'ils étaient à l'hôpital. Ils repartent avec le sourire, et tout le monde repart heureux du séjour" selon le docteur Lionel Bihl.

Cette humanisation de la prise en charge des petits patients est également moins consommatrice en produits médicamenteux souligne Sylvie Montoya, infirmière-anesthésiste, vice-présidente de l'antenne lavalloise des P'tits Doudous : "ça permet de voir des enfants moins tendus, de donner moins de médicaments en amont d'une opération, de consommer moins de produits. Le réveil du coup est plus simple".