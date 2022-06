À l'hôpital de Mayenne, la maternité a failli fermer : "je n'ai pas dormi de la nuit" témoigne une usagère

C'était l'inquiétude ces derniers jours. La maternité et le service de chirurgie non-programmée de l'hôpital du Nord-Mayenne a failli fermer ses portes dès ce jeudi 9 juin à cause du manque de personnel. Finalement les deux services sont en sursis jusqu'au 14 juin.

Deux services du centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) menacés de fermeture. Il manque des gardes d'anesthésistes à la maternité et en chirurgie non-programmée. Ces deux services ont bien failli fermer leurs portes à partir de ce jeudi 9 juin et jusqu'au 20 juin. Finalement, ils sont en sursis : des anesthésistes ont été trouvés jusqu'à mardi 14 juin. Après cette date, c'est encore l'incertitude.

Ascenseur émotionnel

Une succession de rebondissements pour les usagers de l'hôpital, en particulier pour la quarantaine de femmes enceintes suivies au CHNM qui devraient accoucher au cours de cette période. "C'était un énorme stress, je n'ai pas dormi de la nuit", témoigne Marine Bourdais, habitante d'Aron, à côté de Mayenne. Depuis le début de sa grossesse, elle est suivie à la maternité du CHNM et doit accoucher dans les prochains jours. "Je suis soulagée de finalement accoucher à Mayenne. Mais pour toutes les personnes qui risquent d'accoucher à partir du 14, c'est encore l'incertitude totale."

Mais ces derniers jours ont été éprouvants pour elle. Il y a d'abord l'urgence de réfléchir à une autre maternité où se rendre, puis l'angoisse de devoir accoucher avec une équipe de soignants que l'on ne connaît pas.

Un manque d'anticipation

Marine Bourdais a d'abord appris sur Facebook que sa maternité risquait de fermer, grâce à une publication du syndicat Force Ouvrière. Finalement, la maternité lui confirme la nouvelle le lendemain, le jour du terme de sa grossesse. "Pour moi il aurait peut-être fallu que ce soit annoncé aux mamans un peu avant", regrette-t-elle. "J'ai travaillé dans un hôpital, je sais que les plannings de garde sont faits à l'avance. Donc il faudrait anticiper davantage", ajoute-t-elle, consciente que l'établissement cherchait probablement à éviter la panique de ses usagers. "Dans tous les cas ça inquiète, puisque là en deux jours c'était les montagnes russes."

Une inquiétude d'autant plus forte que jusqu'à ce mercredi matin, l'une des maternités les plus proches de Mayenne, celle de Fougères en Ille-et-Vilaine, risquait aussi de fermer plusieurs jours en juin, cette fois à cause du manque de gynécologues. Finalement des médecins ont été trouvés, la fermeture est évitée.