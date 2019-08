A l'hôpital de Moulins-Yzeure, des urgences en sous-effectif et en souffrance

La grève engagée il y a cinq mois dans les services d'urgence n'épargne pas l'hôpital de Moulins-Yzeure. Dans l'Allier les urgentistes manquent et les plannings sont d'autant plus difficiles à combler avec les congés d'été.

Moulins, France

Les couloirs viennent d'être repeints de blanc mais pour le Docteur Thomas Dupuy, c'est tout le service des urgences qu'il faudrait rénover. Moulins-Yzeure est comme beaucoup d'autres hôpitaux en France : avec 40 000 passages par an aux urgences, contre 20 000 il y a 10 ans, les besoins ont forcément évolué.

Le problème c'est que les effectifs, eux, ne cessent de diminuer. "On est 10,5 équivalents temps plein", explique l'urgentiste Thomas Dupuy, "_il faudrait être 26_, sachant que ça inclut le fonctionnement du Samu départemental, les deux équipes du Smur et deux médecins 24/24 aux urgences."

Le Dr Dupuy, urgentiste à l'hôpital de Moulins-Yzeure, raconte un mois d'août particulièrement critique. Copier

Conséquence dans le mois d'août, particulièrement critique, "j'ai noté quatre dates passées où on n'était que deux sur quatre et où j'assurais le Smur. J'ai laissé un collègue seul aux urgences pendant deux heures et demi le temps d'emmener un patient à l'hôpital de Vichy. Pendant ce temps, les patients s'accumulent, on fait ce qu'on peut..." et impossible d'assurer deux sorties Smur simultanées (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation), ce qui doit pourtant être la norme.

Une équipe de Smur disponible au lieu de deux : situation récurrente au mois d'août faute d'urgentistes à l'hôpital de Moulins-Yzeure. © Radio France - Juliette Micheneau

"La nuit du 15 août dernier, on m'a assigné pour venir travailler parce qu'il y avait un trou", raconte encore le Docteur Thomas Dupuy qui s'inquiète que la situation mène lentement, mais sûrement, les équipes au burn-out. "_On n'a pas envie de monter dans un avion où le pilote n'a pas dormi depuis 24 heures_. De la même façon, si on s'auto-remplace, on respecte pas forcément les repos de sécurité parce qu'on se sent obligé de le faire mais en fait on se met en danger et on met en danger aussi les patients."

Le Docteur Thomas Dupuy s'inquiète du risque de burn-out chez les urgentistes en sous-effectif. Copier

Des renforts du CHU de Clermont-Ferrand

La direction assure pourtant faire le maximum pour combler les trous dans les plannings : heures supplémentaires, intérimaires, solidarité interne avec des médecins d'autres services de l'hôpital qui viennent prêter main forte aux urgences. L'hôpital de Moulins-Yzeure bénéficie aussi d'une "bourse à l'emploi" explique son directeur adjoint Fabien Amengual-Serra : "On a des praticiens de Clermont-Ferrand qui viennent nous aider sur des dates problématiques. Dimanche dernier par exemple, le Docteur Raconnat, chef du service des urgences du CHU, est venu faire 24 heures aux urgences de Moulins."

Fabien Amengual-Serra, directeur adjoint de l'hôpital de Moulins-Yzeure, assure que le maximum est fait pour assurer le fonctionnement des urgences. Copier

Depuis le début de l'été, l'Allier bénéficie aussi d'un "hélismur". "_Un hélicoptère basé au CHU et qui est déployé en journée, prioritairement sur l'Allier_, puisque la difficulté qu'on vit, à Vichy et Montluçon c'est la même chose".

Fabien Amengual-Serra compte aussi sur le renfort, à partir de novembre, de cinq assistants partagé_s_. "De jeunes médecins qui viennent de passer la spécialité d'urgences, formés aux dernières pratiques", assignés au CHU de Clermont-Ferrand et qui travailleront 20% de leur temps à Moulins.

Comme beaucoup d'établissements, l'hôpital de Moulins-Yzeure peine à recruter des urgentistes. © Radio France - Juliette Micheneau

Un manque d'attractivité

Si aujourd'hui les urgences de Moulins-Yzeure souffrent tant du manque d'effectif ce n'est pas pour des raisons budgétaires, assure la direction, mais parce que l'hôpital n'arrive pas à recruter. "Les postes existent, ça veut dire qu'ils sont potentiellement budgétés par l'ARS (Agence régionale de santé) et par l'établissement. Pourquoi il n'y a personne à mettre dessus ?"

Les postes d'urgentistes existent mais ne sont pas pourvus. Pour le Dr Dupuy il y a un problème d'attractivité de l'Allier. Copier

Pour le Docteur Dupuy il faut améliorer l'attractivité du métier d'urgentiste du point de vue de la qualité de vie, il y aurait aussi un problème géographique. "_L'Auvergne c'est compliqué, l'Allier c'est très compliqué et Moulins c'est ultra compliqué_. Si vous êtes venu en train, vous vous êtes rendu compte qu'il faut 20 minutes pour aller de la gare à l'hôpital, rien que ça, ça peut être rédhibitoire et même pour les intérimaires c'est parfois rédhibitoire et ils ne reviennent pas le lendemain."

Quant aux patients, l'hôpital leur conseille d'appeler le 15 avant de se présenter aux urgences : c'est l'assurance d'avoir un avis médical avant de se déplacer.