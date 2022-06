A l'hôpital de Pont-à-Mousson, on s'inquiète d'une possible reprise de l'épidémie de Covid

Il n'y a eu que 4 entrées de patients covid cette semaine à l'hôpital de Pont-à-Mousson. Aucune en réanimation, que des soins pris en charge en médecine générale. "Le tableau clinique est plutôt rassurant", pour la directrice Marion Rosenau. "Pour autant, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu d'hospitalisations de cas Covid", concède-t-elle. Une tendance qui préoccupe donc la directrice qui tient à rappeler l'importance des gestes barrières.

Le masque et le pass

A l'hôpital, le masque et le pass sanitaire sont toujours obligatoires, mais la plupart des patients n'ont plus le réflexe au moment d'arriver dans l'établissement. "On revoit arriver des patients aux urgences qui présentent des symptômes et dont le diagnostic s'avère positif", explique Marion Rosenau. Les équipes multiplient donc les messages de vigilance, quitte à aller faire de la pédagogie jusque dans les chambres, pendant les visites. "On comprend que les gens sont usés et qu'ils n'apprécient pas la remarque. Mais c'est le travail du personnel de le faire. Nous aussi si on pouvait s'en passer, on le ferait."

Eviter un été compliqué

Contenir donc le frémissement de l'épidémie de Covid permettra sûrement de passer l'été de manière plus sereine, en évitant notamment un absentéisme trop élevé. "On sait prendre en charge le covid, c'est plus par rapport à l'organisation des plannings. D'autant qu'on entre dans la période des congés d'été et le personnel a bien droit de prendre 2-3 semaines de vacances", explique la directrice. Pour l'heure, personne n'est positif parmi les soignants.