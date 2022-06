Le personnel de l'hôpital local d'Ernée dans le Nord-Mayenne ne s'entend plus avec son directeur, en poste depuis deux ans. Ce vendredi 24 juin, 130 personnes ont fait grève pendant une heure et se sont réunies devant l'établissement pour dénoncer son comportement.

À l'hôpital de proximité d'Ernée, le personnel et le directeur ne s'entendent plus du tout

Rien ne va plus entre les agents de l'hôpital de proximité d'Ernée dans le Nord-Mayenne et le directeur de l'établissement. Depuis septembre, ils dénoncent un comportement odieux et inadapté. La tension est telle que 130 membres du personnel (sur les 310 que compte l'établissement) étaient en grève pendant une heure ce vendredi 24 juin après-midi et se sont retrouvées sur le parking de l'hôpital.

Renaud Gaudron, secrétaire adjoint de la CFDT 53, n'exclut pas un nouveau conflit après les vacances d'été. © Radio France - Selma Riche

"Il nous donne le sentiment d'être des minables"

Gaëlle est infirmière depuis plus de 30 ans ici à Ernée et représentante du personnel. S'ils sont réunis aujourd'hui, c'est pour dénoncer le climat de peur dans lequel les employés de l'hôpital vivent déjà depuis septembre 2021. "On a encore des gens qui m'ont appelée ce matin pour me dire qu'ils nous soutenaient mais qu'ils ne viendraient pas manifester car ils ont peur du directeur. Comment voulez-vous ne pas avoir peur quand vous n'êtes que de simples agents ? On a l'impression de se faire manipuler. C'est-à-dire que d'une question simple, il va partir dans des détails et on va avoir l'impression d'être des minables. Il nous donne vraiment ce sentiment-là, qu'on est des minables et qu'il a raison."

Un malaise

Gaëlle précise que ce n'est pas le travail du directeur qui est remis en cause mais sa personnalité et son comportement. Elle dénonce son mépris envers ses équipes, "c'est dans sa façon de nous parler". Renaud Gaudron, secrétaire adjoint de la CFDT 53 qui travaille aussi à l'hôpital d'Ernée, précise : "Il peut même y avoir des propos assez odieux par moments, surtout avec la gent féminine. On avait déjà senti un malaise au niveau du personnel, principalement lié aux relations déjà difficiles."

Au préalable, les représentants du personnel ont organisé un moment entre agents pour échanger : sur 310, 170 sont venus. © Radio France - Selma Riche

Le délégué syndicat, à qui le personnel de l'hôpital a fait appel, veut alerter sur la situation, qui pourrait vite se dégrader. "C'est tous les 10 ans que la CFDT bouge à Ernée et quand elle bouge, ça veut bien dire que derrière il y a un gros problème. Là, c'est vraiment le malaise. Je ne veux pas porter la responsabilité qu'on arrive malheureusement à des risques psycho-sociaux qu'on ne pourrait plus maîtriser, à un drame humain."

"Plus confiance"

Avant d'en venir à la grève, le personnel et la direction se sont déjà rencontrés pour échanger. Lors de cette réunion, le directeur de l'établissement a demandé ce qu'il pouvait faire, il dit : "faut-il que je démissionne ?". Le personnel répond que oui. C'est la seule solution pour Gaëlle. "Quoi qu'il propose, tous les services vont se demander ce qu'il y a derrière. On n'a plus confiance. Le truc, c'est qu'on n'a plus confiance et qu'on ne peut plus travailler avec lui."

"Une chasse à l'homme, une mise à mort"

De son côté, le directeur de l'hôpital dit être effondré par cette situation. S'il reconnaît avoir blessé des agents, c'était intentionnel. Gérard Guingouin dénonce "une chasse à l'homme et une mise à mort". Selon lui, après la réunion de vendredi après-midi entre syndicats et direction, il n'y a pas de place pour la négociation.