À l'hôpital de Semur-en-Auxois, l'intérim des médecins coûtait trop cher

Depuis le début de la semaine, le salaire des médecins intérimaires à l'hôpital est plafonné à 1390 euros bruts pour une garde de 24h. Sundé Kilic, cheffe du service des urgences à l'hôpital de Semur-en-Auxois était l'invitée du 6/9 de France Bleu Bourgogne ce mardi.

ⓘ Publicité

C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce plafonnement des salaires ?

Il fallait le faire parce que c'est devenu très tendu. La situation financière des hôpitaux n'est globalement pas bonne et effectivement, le recours à l'intérim est assez difficilement supportable sur le plan financier. Donc il fallait le faire. Il y a eu beaucoup d'incertitudes dans beaucoup d'hôpitaux et on a vécu un mois de mars assez tendu. Beaucoup d'inquiétudes sur la continuité des soins avec l'élaboration d'un plan de continuité d'activité. Et finalement, les choses se sont plutôt bien arrangées.

Des salaires de 4000 euros pour une garde de 24h, ça s'est pratiqué à Semur-en-Auxois ?

Non, non. Moi, je n'ai jamais pratiqué, jamais accepté ce genre de tarification. Sur Semur, nous n'avons pas eu, pour les urgences, en tout cas, recours aux agences d'intérim depuis près cinq ans

J'étais plutôt des contrats de gré à gré. Mais encore une fois, jamais on a pratiqué des tarifs aussi aberrants que ce que j'ai pu entendre.

Vous les qualifiez de mercenaires ces médecins intérimaires ?

Ça me gêne beaucoup d'appeler des confrères avec ce terme qui n'est pas très valorisant. Je dirais plutôt une situation qui est née des difficultés de la fonction publique hospitalière, avec des salaires en stagnation. Donc c'est un contexte qui a favorisé l'émergence de l'intérim avec un certain excès.

Comment on règle le problème ? Il y a 44 postes de médecins vacants à l'hôpital de Semur-en Auxois.

L'attractivité des hôpitaux, ça se travaille. Il faut analyser les problèmes et les traiter les uns après les autres. Tout d'abord, rendre attractif la fonction publique hospitalière, ça passe obligatoirement par une revalorisation des salaires et également des échelons, ce qui a été fait en partie par le premier Ségur. Il faut revoir la copie pour améliorer et ne pas pénaliser les personnels hospitaliers qui sont d'âge mûr et qui ont déjà donné de leur vie pour la fonction publique hospitalière.

Il faut améliorer les conditions de travail et c'est le cas dans beaucoup de services d'urgences. Améliorer les conditions de travail, ça passe par une un effectif renforcé. Écouter les soignants, écouter le terrain et ne pas être esclave du tableur Excel.