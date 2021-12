À l'hôpital de Toulouse, aucun patient en réanimation pour un Covid n'est vacciné

Dans le service de réanimation de l'hôpital de Toulouse, les patients qui sont là en raison du Covid sont nombreux : pas moins de 34 personnes, mais aucune n'est vaccinée. "Nous sommes complètement saturés, témoigne la docteur Véronique Ramonda, médecin anesthésiste-réanimateur à Purpan. On arrive à accueillir tous les patients pour le moment, mais c'est au prix du niveau 4 du Plan blanc. On fait revenir du personnel en période de congés et on déprogramme des opérations pourtant nécessaires."

Un variant Omicron très contagieux

Des patients qui sont surtout atteint du variant Delta du Covid. Aucun malade en réanimation n'a l'Omicron, alors que ce dernier est pourtant devenu majoritaire. "Delta diminue et est remplacé par Omicron, il y a deux vagues qui se suivent, détaille le professeur Jacques Izopet, chef de service du laboratoire de virologie au CHU de Toulouse. Il y a donc une incertitude sur l'impact d'Omicron sur les admissions à l'hôpital. Il est peut-être moins dangereux, mais il est trop tôt pour l'affirmer."

Une chose est sûre, il est bel et bien plus contagieux, en témoignent les 180.000 cas positifs détectés ce mardi 28 décembre, un record absolu, qui ne sont pas totalement liés à la hausse du nombre de tests.

Une nouvelle vague évitable ?

"On voit que le vaccin est efficace contre les formes graves, détaille la docteur Ramonda, mais on aurait pu éviter cette vague si tous les patients étaient vaccinés. Beaucoup regrettent car ils n'ont pas eu les bons canaux d'information, avec les réseaux sociaux. Mais certains sont des antivaccins militants, dans le déni, avec qui il n'est pas possible d'avoir une discussion rationnelle, argumentée. On est dans la croyance, l'irrationnel."