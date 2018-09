Valence, France

C'est un cadeau qui simplifiera sûrement la vie des enfants hospitalisés. L'idée vient de Paul Mathon, responsable commercial de l'entreprise ardéchoise Drone Ardèche. "Suite à un accident de hockey, j'ai déjà été hospitalisé, raconte-t-il. Je me souviens de la douleur et je veux aider les enfants à l'oublier." L'entreprise a donc acheté à un magasin de jouet d'Aubenas deux voiturettes électriques, ainsi qu'une voiture pousse pied pour les tout petits. Les jouets permettront de rejoindre la chambre et le bloc opératoire le plus rapidement possible, sans passer de longues minutes dans un lit d'hôpital.

"Il n'y aura plus besoin de médicament pour faire diminuer le stress" - Sandy Dauriac, anesthésiste

Les parents auront le choix de choisir ou non la voiturette comme moyen de transport pour leur enfant. Et ils l'accompagneront durant le trajet, notamment avec une télécommande pour diriger la voiturette. "Si les parents voient leur sourire, ils seront plus détendus", assure Isabelle, cadre de santé au bloc opératoire.

Un vrai parcours dans l'hôpital

Bientôt, un circuit spécialement conçu pour accueillir les petits bolides verra le jour dans les couloirs de l'hôpital. "Nous installerons des panneaux de signalisation et des feux tricolores, se réjouit Sandy Dauriac, cheffe du pôle Chirurgie-Anesthésie-Bloc. Le but est vraiment de rendre le parcours le plus ludique possible."

L'initiative permet également de réduire la consommation de médicaments. "On essayait déjà d'avoir de moins en moins recours aux médicaments pour détendre les patients avant l'opération. Mais là, il n'y en aura plus besoin ! L'anxiété diminuera grâce au jeu."

Chaque année, environ 700 enfants sont pris en charge au bloc opératoire de l'hôpital de Valence.

C'est Paul Mathon, responsable commercial de l'entreprise ardéchoise Drone Ardèche, qui a eu l'idée de ce cadeau. © Radio France - Suzanne Shojaei

Montez à bord ! © Radio France - Suzanne Shojaei