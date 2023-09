A l'hôpital de Vienne, les services de SMUR suspendus suite au manque de personnel dans les urgences

Il n'y a plus de service de SMUR, c'est à dire d'ambulances d'urgence, à l'hôpital de Vienne, depuis le lundi 11 septembre. Les patients en urgence, pris en charge par le SAMU, sont désormais envoyés dans le hôpitaux voisins. Une suspension de ce service décidée par la direction de l'hôpital et l'Agence Régionale de Santé pour faire face au manque critique de médecins aux urgences de Vienne, seulement 8 aujourd'hui contre 22 encore l'an dernier, détaillent les syndicats.

ⓘ Publicité

A peine un tiers des postes de médecins pourvus aujourd'hui

Ces derniers ont d'ailleurs organisé un rassemblement ce lundi 18 devant l'hôpital pour alerter sur la situation de leurs urgences. La situation inquiète aussi bien les soignants que les habitants du secteur. Il y a trois semaines, Anne a justement été transportée aux urgences de Vienne par le SMUR. Comment cette Viennoise aurait-elle fait sans ce service ? "C'aurait été très compliqué. A cause de mon genou, je ne pouvais pas me déplacer par moi même. Je pense que j'aurais appelé les pompiers finalement, en dernier recours".

Justement, selon les syndicats, les pompiers n'acheminent plus non plus à Vienne les urgences dites "couchées", c'est à dire sérieuses, qui nécessitent des soins rapides et une grosse surveillance, mais pas vitales (tels les AVC ou infarctus par exemple). De quoi quand même menacer la sécurité des patients estiment les personnels soignants. Véronique est infirmière aux urgences de Vienne : **"**Il y a un an, il y avait une course de vélo dans ma commune. Un homme de 49 ans a fait un arrêt cardiaque. Si le SMUR n'avait pas été là, il n'aurait jamais été récupéré. On l'a récupéré, il est vivant aujourd'hui. Donc sans le SMUR, il y a une perte de chance évidente pour certaines personnes".

Une fermeture totale des urgences à Vienne, hypothèse improbable

Du côté de la CFDT on craint même une fermeture totale, à terme, des urgences de Vienne, une hypothèse balayée par le maire Thierry Kovacs : "Ce n'est tout simplement pas possible. On a quand même eu un investissement de plus de 110 millions d'euros sur cet hôpital. Il y a un bassin de vie qui rayonne autour de nous. Il est impensable d'imaginer d'avoir un hôpital sans un service d'urgences".

Un avis partagé par les autres syndicats. Pour la responsable Force Ouvrière de l'hôpital, Corinne Raousset, le risque est aussi de voir les hôpitaux lyonnais profiter de cette situation pour mettre la main sur l'hôpital de Vienne, au détriment des conditions de travail et de soin. "On a déjà enterré le groupement hospitalier territorial qu'on avait avec Condrieu, Beaurepaire, Pélussin et Givors. Et là, les Hospices Civils de Lyon (HCL sont arrivés). Depuis, il y a eu des problèmes en chirurgie, là les médecins partent donc on a de gros, gros doutes. Nous, on a peur que le personnel soit malléable, corvéable à merci et qu'on fasse des échanges, qu'on puisse aussi bien aller sur Lyon que que le personnel de Lyon vienne et que nos services finissent en petits services, qu'on devienne l'arrière-salle de Lyon. Ils ont imposé pas mal de choses déjà alors qu'on est censés rester financièrement indépendants".

La situation alarme aussi le député les Républicains Yannick Neuder, cardiologue de formation : "Ce sont les patients qui vont malheureusement trinquer. Dans certains cas, ça peut être une prise en charge plus tardive, retardée et parfois les premières minutes sont importantes. Il faut quand même que les prises en charge soient le plus efficace possible, surtout dans les urgences cardiaques. Et ce retard de prise en charge va entraîner fatalement des décès sur le territoire".