A l'hôpital du Mans, le port du masque reste obligatoire après le 31 juillet

L'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 prend officiellement fin ce 31 juillet en France et c'est donc à chaque établissement de santé de se positionner sur le port du masque. Au centre hospitalier du Mans (Sarthe), le choix a été fait de maintenir l'obligation au-delà de cette date, "à l'intérieur des bâtiments" précise le service communication de l'hôpital sollicité par France Bleu Maine. Les espaces extérieurs ne sont pas concernés.

Le ministère de la santé recommande toujours le port du masque

Ce jeudi 28 juillet, le ministère de la santé avait indiqué qu'à défaut d'obligation, le port du masque demeurait "dans l'immédiat, très fortement recommandé au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux" et ce "en raison de la fragilité des personnes qui y sont accueillies et compte tenu du haut niveau de circulation du virus". Comme le centre hospitalier du Mans, plusieurs hôpitaux français maintiennent cette obligation, notamment à Paris.

Le pass sanitaire ne sera en revanche plus exigé, puisqu'il n'y a plus de cadre légal pour l'imposer avec la fin de l'état d'urgence sanitaire.