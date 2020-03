À l'hôpital psychiatrique de Montfavet, inquiétude pour les patients face au confinement

L'épidémie de coronavirus et l'obligation de rester confiné pourraient avoir des conséquences sévères sur la santé mentale des plus vulnérables. À l'hôpital psychiatrique de Montfavet, soignants et médecins se préparent comme ils peuvent à un regain d'anxiété.

Nous faisons tous attention à notre santé et à celle de nos proches ces jours-ci, en restant à la maison. Mais qu'en est-il de notre santé mentale ? Elle est mise à rude épreuve par l'épidémie de coronavirus et par les semaines de confinement qui nous attendent. À l'hôpital psychiatrique de Montfavet, les visites sont interdites et les médecins s'attendent à un regain d'activité.

"Nous sommes en guerre", Emmanuel Macron l'a répété à six reprises lors de son allocution télé. Un discours particulièrement anxiogène pour des patients déjà vulnérables. Les psychiatres de Montfavet s'attendent donc à des cas de décompensations, c'est-à-dire des ruptures de l'équilibre psychique : troubles anxieux décuplés et syndromes délirants. Cela fut le cas, après les attentats de 2015.

Là aussi, les soignants manquent de masques

Comme tous les autres secteurs, l'hôpital de Montfavet limite ses contacts avec l'extérieur. L'accueil de jour, pour les adultes comme les enfants est donc fermé, les visites suspendues. Seul reste ouvert le centre de consultations, en cas d'urgence. Cela vaut pour tous les CMP du département, les centres médicaux psychologiques.

Les psychiatres limitent aussi les visites à domicile, pour la bonne raison qu'ils manquent de masques et de gel hydroalcoolique. On leur assure qu'ils seront réapprovisionnés dans la semaine. Mais pour combien de temps ? Pour l'instant à Montfavet, le confinement se passe sans trop d'accroc mais s'il dure, certains patients pourraient perdre pied.

En cas de contamination au coronavirus, l'épidémie sera difficile à contenir alors que les services sont déjà surchargés. Le manque d'équipement, le manque d'effectifs : c'est bien ce que dénoncent depuis des mois médecins et soignants.

L'occasion de se mettre à la relaxation

Si vous suivez une thérapie, vous êtes sans doute inquiet de ne plus être accompagné par votre psychologue. À Avignon, la psychiatre Audrey Vanel a une recommandation en cas de mal-être : ne restez surtout pas seul avec votre bouffée d'angoisse. Appelez vos proches, parlez à votre voisin de balcon, sortez faire le tour du pâté de maison. Audrey Vanel préconise aussi la méditation et la relaxation, via les applis pour smartphone ou des vidéos sur Youtube. Ce ne sont pas du tout des gadgets selon la médecin. Dix minutes par jour peut diminuer l'anxiété, aider à s'endormir les adultes mais aussi les enfants.