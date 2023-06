A l'hôpital Sud de Rennes, le rire des clowns pour prendre soin des enfants malades

Jules, 15 ans, sa maman Elodie et les clowns Monique et Brenda de l'association le rire médecin, à l'hôpital Sud de Rennes

"On les entend bien arriver au fond du couloir", sourit Marina, une puéricultrice du service d'hématologie pédiatrique. Depuis le mois de mars dernier, chaque semaine, un duo de clowns de l'association le rire médecin vient pour les enfants de 0 à 18 ans, atteints de cancer ou de pathologies chroniques. Ces comédiens professionnels sont formés pour ces interventions artistiques. "L'humour et la dérision sont des outils pour mieux vivre la maladie", explique Stéphanie Labbé, cadre de santé à l'hôpital Sud, elle-même bénévole de l'association.

Elle est à l'initiative de ces interventions artistiques dans les services où sont hospitalisés des enfants, parfois sur de longues périodes. "Nous avions déjà eu des interventions de clowns ou de magiciens, mais ce qui intéressant avec le rire médecin, c'est que ces clowns viennent régulièrement. Cela permet un vrai travail d'équipe avec les soignants et je le dis souvent, c'est du bonheur à libération prolongée."

Des improvisations différentes en fonction de chaque enfant

Avant d'enfiler leur nez de clown, les deux comédiennes ont un échange avec l'équipe de soignants. Claire Prigent alias le clown Brenda, consigne ainsi quelques infos sur son petit carnet : "C’est mon carnet de transmission. Nous notons tous les matins les prénoms, mais aussi les informations qui nous sont données sur l’état de santé, le moral de l’enfant. Même si on les revoit d’une semaine sur l’autre, peut-être qu’aujourd’hui, ils ont moins la pêche ou ont eu une mauvaise nouvelle, cela permet de le savoir avant d’entrer dans la chambre."

Le duo de clowns, vêtues de jupes colorées, guitare en bandoulière, déambule ensuite dans le service et improvise de chambre en chambre. Les voilà devant la chambre de Jules, 15 ans, en séjour ici pour une troisième chimiothérapie. Sa maman laisse entendre qu'aujourd'hui, il a du mal à sortir de son lit. "Toc toc toc", frappe le clown Monique, "on entre ou pas. Il a dit oui ? J'ai pas entendu ? Ah, il a dit oui pour qu’on frappe sur la porte, mais est-ce qu’il a dit oui pour qu’on entre ?" Le duo de clown entre finalement dans la chambre de Jules sur son invitation, et il improvise une petite chanson : "T**u es fatigué, on va te chanter une petite berceuse."

Très vite des sourires sont échangés. Jules apprécie le petit moment partagé : "Elles sont vraiment rigolotes. Ça remonte le moral, ça fait du bien". La maman de Jules a filmé toute la scène avec son téléphone, "c’est pour montrer aussi à ses frères et sœurs que l’hôpital, ça peut être joyeux", raconte Élodie. Elle rit aussi de bon cœur avec les deux clowns : "Elles ont vraiment la pêche, ça donne de l’énergie, l’humour ici, ça fait du bien."

Un travail d’équipe avec les soignants

Pour l'équipe soignante aussi, c'est tout gagnant aussi, Marina est puéricultrice dans le service d'hématologie pédiatrique : "C’est tellement plus sympa quand un soin est réalisé dans le sourire. C’est bon pour l’enfant. Ce ne sont pas les mêmes journées quand ils sont là. Cela permet vraiment aux enfants de retrouver de l’insouciance". C'est un travail d'équipe soulignent ces soignants, "on peut réutiliser aussi ces interventions, en disant aux enfants, tu te souviens avec les clowns comment nous avons fait. Cela permet d’avoir un autre échange avec l’enfant, les parents aussi", souligne la cadre de santé Stéphanie Labbe.

Des moments de joie partagée pour les clowns aussi

Stéphanie Djoudi, alias le clown Monique, et Claire Prigent, alias le clown Brenda, interviennent depuis plusieurs années avec l’association le rire médecin, "très souvent ce sont des moments très joyeux, on rit beaucoup. On peut être ému aussi bien sûr. C’est pour cela qu’on est toujours en duo, l’un des deux clowns peut toujours prendre le relai. On échange beaucoup entre nous et avec les soignants, on pratique l’empathie distanciée. Mais ce qui important, c’est qu’on apporte un bien-être dans un lieu où il n'y en a pas toujours", raconte Stéphanie.

Un comité de bénévoles

Le rire médecin est animé également par un groupe de bénévoles. "Si avec votre comité de parents ou une association, vous souhaitez organiser des évènements pour collecter des fonds pour l’association, prenez contact avec nous et sachez qu’avec 30 euros collectés, c’est une intervention de clowns auprès des enfants", explique Geoffrey Lemaire, bénévole au comité le rire médecin en Ille-et-Vilaine.