"On a l'impression d'être des cobayes" : les soignants du Berry ne veulent pas se faire vacciner tout de suite

La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'accélère. Après de nombreuses critiques sur la lenteur du processus, le ministre de la Santé Olivier Véran a incité les soignants de plus de 50 ans à se faire vacciner. Cette nouvelle phase devrait commencer ce lundi.

Mais selon certains soignants en Berry, il est trop tôt pour prendre de telles décisions. Sandra Tricheux est représentante départementale du syndicat FO Santé. Elle travaille dans un Ehpad de Bourges. Elle préfère attendre de se faire vacciner. "Je ne suis pas pour me jeter tout de suite dans les tests et servir de cobaye. On a vraiment cette impression-là. On va vacciner les soignants, il vont servir de cobayes, on verra ce qu'il se passe. J'ai besoin d'avoir un petit peu de temps, de voir les réactions des autres."

Pour autant, elle est loin d'être "anti-vaccin". "C'est pas bien, c'est très égoïste, si tout le monde fait comme moi, personne ne se fait vacciner", admet-t-elle. Elle estime manquer de recul, et constate que cette opinion est partagée parmi ses collègues du Cher. "La première année, il n'y aura pas beaucoup d'agents qui se feront vacciner, juge Sandra Tricheux. On se dit qu'il n'y a pas assez de recul et qu'on va laisser tester les autres et qu'on verra après."

Manque de recul

Des opinions partagées par Ludovic Meunier, aide-soignant au centre hospitalier de Châteauroux. Il est moins affirmatif sur le terme de "cobaye", qu'il juge "un peu fort" mais les doutes demeurent. "Ce qui est sûr et certain c'est que de prime abord, les soignants ne sont pas tous prêts à se faire vacciner. C'est une hésitation qui reste majoritaire chez les soignants de plus de 50 ans également."

Le centre hospitalier de Châteauroux compte 1.400 agents médicaux et para-médicaux. Ici encore, il n'y a pas de scepticisme sur l'utilité des vaccins en général, mais l'impression d'un manque de recul sur le vaccin Pfizer BioNTech en particulier. "Tout simplement parce qu'il n'y a pas de transparence par rapport à ce vaccin. On n'a pas beaucoup étudié les effets indésirables. On n'a pas non plus la sûreté d'avoir la vaccin qui évite la contamination. Ça évite les complications mais pas de propager le virus. Donc pour l'instant ce n'est pas très transparent."

Les premières piqûres auront lieu ce lundi dans l'Indre et dans le Cher. Le super-congélateur à -80°C permettant de stocker les doses sur de longues durée est bien arrivé à l'hôpital de Châteauroux peu avant la nouvelle année.