Octobre rose à Bordeaux : "il ne faut pas avoir peur d'aller se faire dépister"

Bordeaux, France

A l'occasion d'octobre rose, le docteur Foucauld Chamming's, radiologue spécialiste en imagerie du sein, à l'Institut Bergonié de Bordeaux a rappelé ce mercredi matin sur France Bleu Gironde, l'importance du dépistage du cancer du sein. Un dépistage proposé à partir de 50 ans, mais qui devient de plus en plus personnalisé en fonction du niveau de risque des patientes. Le docteur rappelle qu'un cancer diagnostiqué grâce à une mammographie permet de diminuer de 40% la mortalité. Et pour faciliter le diagnostic, l'institut Bergonié met en place un numéro unique pour donner des rendez-vous rapide aux patientes qui ont des problèmes de sein. Le docteur insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aller se faire dépister.