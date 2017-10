A l'intérieur du château d'eau des Couronneries de Poitiers

Le château d'eau des Couronneries à Poitiers a ouvert ses portes. Haut de 50 mètres, il comporte deux cuves avec une capacité totale de 4.100 m3. Il alimente notamment le réseau des Couronneries.

Les voix résonnent à peine le pas de la porte passé. Les visiteurs sont venus souvent par curiosité. Ils cherchent à comprendre comment fonctionne la distribution de l'eau dans leur quartier. Les premières explications tombent rapidement. "Il y a deux cuves, une pour alimenter le haut et l'autre le super haut" explique François Demare du service des eaux. Le haut et le super haut, comprenez les habitations les plus hautes du secteur. Le "super-haut" alimentera ainsi les barres d'immeubles. 5.500 m3 d'eau sont redistribuées chaque jour dans le quartier.

250 marches à gravir pour arriver en haut du château d'eau. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

L'ascension des marches commence.Vient une pause au premier étage entre les deux cuves. La première peut contenir 2.400 m3, la seconde 1.700m3. Les agents du service des eaux en profite pour retracer le parcours de l'eau. Puisée à Sarzec, elle arrive dans la première cuve du château d'eau, une pompe permet ensuite d'envoyer l'eau dans le super haut, de la hauteur nécessaire pour avoir suffisamment de pression.

Les canalisations sont d'époque. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Une fois en haut des 50 mètres, une vue imprenable sur Poitiers. Les visiteurs sont étonnés : "Waouh". Lucie en profite pour glisser quelques mots aux agents de l'eau : "votre métier c'est technique mais je dois dire que vous avez une sacrée récompense." Les plus curieux posent leurs dernières questions sur le chlore : " cette odeur de chlore ou même ce goût, c'est simplement que le chlore agit" note Lionel le Moale.

A 50 mètres, une vue de tout Poitiers. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Difficile pour les visiteurs de redescendre. "_On a bien envie de reste_r" indique Lucie. Il faut dire qu'aucune nouvelle visite n'est actuellement prévue.